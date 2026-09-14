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Познато здравствено стање дјечака повријеђеног у школи

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14.09.2026 10:26

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Ученик повријеђен оштрим предметом у Електротехничкој школи у Загребу и даље је у Јединици интензивне његе КБЦ-а Загреб, а његово стање је стабилно, при свијести и под сталним надзором љекара, саопштено је из те здравствене установе.

У школи га је напао други ученик. Кризни тимови од петка су у школи и током цијеле ове седмице пружаће психолошку помоћ и подршку ученицима, наставницима и ненаставном особљу групним и индивидуалним терапијама.

Настава у овој средњој школи се одржава нормално.

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Напад на ученика се догодио у петак када је други ученик повриједио и спремачицу. Обоје су оперисани.

Малољетни нападач предат је притворском надзорнику.

"Ми разговарамо у кризном тиму, односно имамо групни рад са свим онима који су на неки начин посебно погођени унутар школе. То су ти разредно одјељење, родитељи и запослени у школи. Увијек морамо направити разговоре, едукације и савјетовања са запосленима да би знали како се понашати према ученицима, на који начин да са њима разговарају и на који начин да наставе даље наставу", рекла је Ивана Павић Шиметин, национални координатор кризних тимова, преноси ХРТ.

(ТАНЈУГ)

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Тагови :

повријеђен дјечак

Загреб

Школа

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