Пао лопов: Украо "голфа" у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Пронађен је аутомобил који је јуче украден у Братунцу, а особа која се сумњичи за ово дјело ухапшена је, саопштено је из ПУ Зворник.
Полицијској станици Братунац је 12. септембра 2026. године око 8.00 часова пријављено да је током ноћи са паркинг простора у Братунцу украдено путничко моторно возило марке "Голф".
Интензивним оперативним радом на терену, полицијски службеници су за кратко вријеме пронашли возило и идентификовали осумњиченог.
"Поступајући по наведеној пријави, полицијски службеници су оперативним радом на терену, на подручју општине Сребреница, пронашли и идентификовали лице А.С. из Сребренице, за које постоје основи сумње да је починило наведено кривично дјело 'Оштећење и одузимање туђе ствари', а отуђено возило су пронашли и вратили власнику", навели су из ПУ Зворник.
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О читавом случају обавијештен је дежурни тужилац надлежног тужилаштва, који је наложио да се против осумњиченог А.С. достави извјештај о почињеном кривичном дјелу у редовној процедури.
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