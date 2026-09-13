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Ухапшен Мали Цунер - Петар Гузијан

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13.09.2026 18:51

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Петар Гузијан, звани Мали Цунер, који се сумњич̣и да је јуче око 17.30 сати у земунском насељу Алтина, пуцао из пиштоља и тешко ранио Бранка Б. (46) из БиХ, предао се припадницима МУП-а Србије, сазнаје "Телеграф.рс".

Гузијан, који има 39 година, позвао је према сазнањима "Телеграфа" након инцидента полицију и рекао да је упуцао познаника у груди, а тврдио је да је до рањавања дошло случајно.

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Након тога је у пратњи адвоката дошао у полицијску станицу. Случај су водили Управа криминалистичке полиције/Служба за сузбијање криминала и Треће одјељење ПУ Београд.

Више јавно тужилаштво сумњичи Гузијана за убиство у покушају и одређено му је полицијско задржавање до 48 сати.

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Гузијан је иначе познат и као Мали Цунер по покојном оцу Јовану Гузијану Цунеру. Старији Цунер је био познати члан београдског подземља кога су 5. октобра 2002. године на ауто-путу ликвидирали припадници такозваног земунског клана.

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Тагови :

Мали Цунер

Петар Гузијан

рањавање

покушај убиства

хапшење

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