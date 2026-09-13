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Тешка несрећа на југу Српске: Повријеђена тројица младића

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13.09.2026 16:55

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Тешка несрећа на југу Српске: Повријеђена тројица младића
Фото: АТВ

Тројица младића из Билеће повријеђена су у саобраћајној незгоди која се синоћ догодила на магистралном путу Требиње Билећа, у мјесту Чепелица.

Двојица су задобила теже, а једно лице лакше повреде, потврдила је за АТВ Тања Новарлић, начелник Одјељења интензивне његе требињске Болнице.

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"Један од повријеђених задобио је комплексан прелом доње вилице. Након прегледа оралног специјалисте у Ургентном блоку, упућен је у Универзитетску болницу Фоча, гдје ће бити оперативно збринут. Други повријеђени је, након дијагностичке обраде, примљен у јединицу интензивне његе и није животно угрожен. Задобио је потрес мозга, повреду јагодичне кости, коју је такође прегледао орл специјалиста. Овај пацијент има и прелом кључне кости, као и ишчашење десног кука, које је ријешено одмах по пријему, уз краткотрајну интервенцију у анестезији", рекла је Новарлић и додала да је лице које је лакше повријеђено смјештено на Одјељење хирургије у требињској Болници.

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Из Полицијске управе Требиње за АТВ је потврђено да су полицијски службеници Полицијске станице Билећа синоћ око 21.40 часова извршили увиђај на магистралном путу Требиње Билећа, у мјесту Чепелица.

“У незгоди је учествовало једно возило марке Мерцедес Бенз, којим је управљало лице иницијала Д.П. из Билеће. У возилу су се налазила још два лица”, рекли су за АТВ из ПУ Требиње.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а полицијски службеници настављају рад на утврђивању свих околности саобраћајне незгоде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

Билећа

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