Mајка продала кћерку: Удала се за starca, прве брачне ноћи пронашла језиву поруку

Аутор:АТВ редакција
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Валери Харисон одрасла је у породици која се годинама борила с немаштином. Након смрти њеног оца, финансијска ситуација постала је још тежа, а њена мајка нашла се у великим дуговима и очајнички тражила начин да их ријеши.
Kада се појавио Ернест Саливан, 68-годишњи богати нежења који је породици понудио чак 1,5 милиона долара.
Услов је био да се Валери уда за њега. За младу жену све је звучало као ноћна мора. Није могла да вјерује да је сопствена мајка спремна да је уда за човјека ког практично није познавала само да би добила новац.
Хроника
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Валери је, према сопственом свједочењу, мајку питала да ли ће је заиста "продати", али је притисак због дугова био толико велики да је на крају пристала на брак.
Вјенчање је одржано, а Валери је са страхом отишла у Ернестову кућу. Највише се плашила прве брачне ноћи и онога што би од ње могао да тражи.
Међутим, догодило се нешто потпуно неочекивано.
Када је ушла у спаваћу собу, није затекла оно чега се прибојавала. Умјесто тога, пронашла је писмо са кратком поруком: "Не бој ме се".
Свијет
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Ернест јој је тада објаснио да није желио да је присили ни на шта и да је слободна да оде уколико то жели. А онда јој је открио разлог због ког је уопште желио да се ожени њоме.
Боловао је од рака панкреаса у четвртом стадијуму, а љекари су му, према његовим ријечима, давали још свега неколико мјесеци живота.
Валери је убрзо схватила да иза читавог брака постоји још већа тајна. Новац је заиста требало да буде исплаћен њеној мајци, али документи који су требало да потврде њен пристанак на брак нису били онакви каквима су представљени.
Како је почела да истражује шта се заправо догодило, открила је да је њен потпис наводно фалсификован.
Сцена
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Оно што је у почетку изгледало као прича о мајци која је због новца жртвовала сопствену кћерку тако је добило потпуно нови обрт. Валери је схватила да је можда била увучена у много већу превару него што је у почетку могла да замисли, пише "ЖенаБлиц".
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