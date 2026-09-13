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Изабрана нова влада тзв. Косова, у њој и Рашић

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13.09.2026 17:53

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Аљбин Курти
Фото: Танјуг/AP Photo/Visar Kryeziu

Скупштина привремених приштинских институција изабрала је данас нову владу на чијем је челу Аљбин Курти из покрета "Самоопредјељење", коме је ово четврти мандат.

Министри у влади привремених институција остали су исти, па ће тако министар за заједнице и повратак бити Ненад Рашић из странке За слободу правду и опстанак, иако је та странка освојила само један мандат од 10 мандата загарантованих за Србе, док је Српска листа освојила девет мандата.

Од 70 присутних посланика за избор нове владе гласала су 62 посланика, а посланици Српске листе гласали су против, преноси "Танјуг".

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Тагови :

Аљбин Курти

Косово и Метохија

Ненад Рашић

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