Изабрана нова влада тзв. Косова, у њој и Рашић

Аутор:АТВ редакција
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Скупштина привремених приштинских институција изабрала је данас нову владу на чијем је челу Аљбин Курти из покрета "Самоопредјељење", коме је ово четврти мандат.
Министри у влади привремених институција остали су исти, па ће тако министар за заједнице и повратак бити Ненад Рашић из странке За слободу правду и опстанак, иако је та странка освојила само један мандат од 10 мандата загарантованих за Србе, док је Српска листа освојила девет мандата.
Од 70 присутних посланика за избор нове владе гласала су 62 посланика, а посланици Српске листе гласали су против, преноси "Танјуг".
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