''Нова Куртијева Влада - наставак институционалног насиља над Србима''

Аутор:АТВ редакција
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Посланик Српске листе Игор Симић изјавио је данас да нова влада Аљбина Куртија представља континуитет са претходном, што значи кршење основних права, уз наставак спровођења институционалног насиља над српским народом.
"Када погледате ову владу и њен састав, ово ће бити влада континуитета, влада која подразумијева кршење основних права. Оно што је разлика у односу на прије неколико мјесеци јесте чињеница да се кршење прописа, за које су неки мислили да је резервисано само за Србе, сада пренијело и у овај парламент", рекао је Симић обраћајући се посланицима прије гласања о новој влади.
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Истакао је да је претходна влада, која је била у истом саставу, такође систематски кршила све прописе, посебно прописе који гарантују права српском народу.
Он је подсјетио да су у општини Зубин Поток рушени објекти без одлуке суда и без општинске одлуке која је обавезујућа, као и да се људи често хапсе без икаквих доказа.
Истакао је да је посебно болно за српски народ то што се у тим случајевима ради о институционалном насиљу.
"То није одлука појединца, већ некога ко носи униформу, некога ко представља неку институцију и то је још горе за ово друштво. Етничка дистанца између српског и албанског народа нажалост никада није била већа, иако живе једни поред других, умјесто једни са другима", рекао је Симић, преноси "Срна".
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Навео је да полиција хапси дјецу због обичних мајица, а они који пребију неког припадника српског народа, и поред свих пријава и доказа, до дана данашњег нису судски осуђени, ни у случају браће Стојановић у Готовуши, ни прије неколико дана Ненада Рашковића.
Симић је указао да посебно забрињава наставак политике да се на мјеста предвиђена за Србе који имају подршку српског народа именују људи који ту подршку немају нити су је добили на изборима.
Истакао је да све што се дешава неће приморати Србе да оду са Косова и Метохије јер су своји на своме и траже да се поштују важећа права.
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