Односи Српске и Србије снажнији него икад

Аутор:Теодора Беговић
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Српско јединство потребније је него икад. Мало је периода у српској историји када ова реченица није била апсолутно тачна и примјењива.
Данас - када са друге стране међуентитетске линије политички представници народа с којим је предвиђено да Срби граде будућност у заједничкој држави траже прекид специјалних паралелних веза између Републике Српске и Србије - та реченица поново добија посебну тежину. Теодора Беговић.
Народ који нема своју државу, нема ни своју слободу. Српски народ је жртвујући своје животе исцртао границе Републике Српске и то је вриједност коју не смијемо више никада никоме дати. Срби то морају јединствено чувати, порука је предсједника Републике Српске, Синише Карана.
"У овом систему смо свјесни и спремни да покажемо да смо опредијељени и да смо људи из Републике Српске, да смо људи који припадамо једном народу, да смо људи који желимо да чувамо своју слободу, да чувамо своју традицију, свој идентитет и све оно што је важно за опстанак једног народа", каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Држава, народ и слобода су постали јединство. Сви они који нас данас нападну, а тако нас снажно нападају, нападају наше припаднике Републике Српске у министарству одбране и оружаним снагама, црпимо ту нашу снагу. Наш одговор на то је институционалан и снажан и то је одговор Републике Српске", истиче предсједник Српске Синиша Каран.
Пред Дан српског јединства и слободе, Бошњацима из Федерације није било мрско да се мијешају у, према свему судећи, нераскидиву везу између Српске и Србије. Четрнаест посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ упутило је, на преко осам стотина адреса, иницијативу за хитно преиспитивање и привремену суспензију Споразума о специјалним и паралелним везама између Српске и Србије.
"Они о томе нису одлучивали и не могу ни данас да одлучују. Ако бих хтио да будем на неки начин саркастичан или шаљив, могу да кажем да постоји само један начин да се укину специјалне и паралелне везе, а то је да Српска и Србија буду једна држава. Према томе, не савјетујем им да желе да се укину јер и ако се укину то ће бити на њихову штету", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Будућност Срба зависи од српског јединства и саборности, поготово у периоду када су Српска и Србија изложене великим притисцима и искушењима.
"Кад се од нас у Републици Српској тражи да се одрекнемо сами себе, а кад се и од једних и од других тражи да се одрекнемо једни других, онда нема бољег одговора на све те изазове и на сва та искушења која су пред нама од јединства и саборности нашег народа. Зато је јако важно истаћи да су два руководства Српске и Србије, на челу са предсједником Додиком и предсједником Вучићем, на вријеме препознали колико је важно то наше јединство и саборност, колико је важно да Република Српска и Србија заједно обиљежавају све значајне датуме у српској историји", наглашава Млађен Цицовић, шеф Представништва Републике Српске у Србији.
Односи Српске и Србије се неће нарушити упркос свим покушајима. Све отровне стрелице усмјерене ка српском народу вратиће се као бумеранг онима који су их испалили, поручује Александар Врањеш.
"Први пут у историји српских односа са двије стране Дрине кодификован је документ који се зове Декларација са Свесрпског сабора о заједничкој будућности. Дакле, први пут је један документ усвојен од стране двије владе и два парламента у Бањалуци и Београду који на бази једне стратегије дефинише заједничку будућност српског народа са обје стране Дрине. То показује да су наши односи чврсти и снажнији него икада", поручује Александар Врањеш, амбасадор БиХ у Србији.
Српско јединство никада није било усмјерено против неког другог, него на властиту саборност и његовање културе. Онај коме то смета или сматра опасним, има изразито прљаве намјере према Србима.
"Цијела тајна је у томе што наши непријатељи, за разлику од нас, много боље препознају акупунктурно важне тачке нашег јединства. Тамо гдје српски народ може да се обједини, истог тренутка они ће урадити све што могу да казне, избјегну, ударе, сруше, зато што је јединство њихов проблем. Није њихов проблем ако неко каже: „Живјела Србија!", каже режисер Драгослав Бокан.
Национално јединство српског народа је огромно. Без обзира што нас тренутно дијеле границе, Срби су јединствен народ и ништа друго не може бити препрека у том односу. Важно је његовати јединство и оно што је српско – територију, језик, писмо, културу и заставу, српску тробојку.
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