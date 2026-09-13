Живот под Маглићем у једном од посљедњих катуна

Аутор:Биљана Стокић
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Екипа АТВ-а стигла је на Пријевор, на око 1700 метара надморске висине, подно Маглића. Тамо смо пронашли један од посљедњих катуна у Фочи.
Тако близу неба, а далеко од свих. Живот у катуну, планинској колиби, није једноставан, али има своју драж. Ово је катун Бјелетића из Билеће. Један је од посљедњих у Фочи.
Смјештен је на Пријевору. Изнад катуна Маглић. Испред планински масиви. А ту између врхова планина и облака, Радован чува стоку.
"Тако стари одредили. Ми смо дошли овдје", рекао нам је Радован Бјелетић Бањо Катун, Пријевор.
И од тада је овај катун жив. Стока је ту на испаши од јуна до октобра.
"Телад напредују сисају, ево муче, каже да је гладно", говори нам Бањо.
Производи планинско млијеко, прави сир и кајмак. Све прода одмах у катуну. Има и бакшиша. Туристи у Национални парк Сутјеска долазе са свих страна свијета. А онда наиђу на човјека који овдје живи сасвим другачијим животом.
А комуникација из катуна, са остатком свијета, могућа је само на овом мјесту.
"Само овдје на овом мјесту имам сигнала да се могу јавити и куму и пријатељу и комшији", каже нам.
И тако је и овдје вријеме донијело понешто што олакшава живот. И не само то, у катуну су данас и соларни панели. Бањо има струју, али и воду. Од модерног живота овдје узето само оно што ваља. А остало је по старом. Нема журбе, нема буке.
"Двије године сам размишљао како да имам топлу воду. Думај дан, думај ноћ и падне ми на ум. Буре плинско од кола, укопамо у земљу, наваримо фелгу", објашњава Бањо за АТВ.
И топле воде данас има. Са новим инвеститором у Националном парку, стигао је и пут до катуна. То његови преци, прича Бањо, ни сањати нису могли. Само је огњиште исто.
А док смо ми на планини, стиже и посјета. Породица је дошла да са Бањом проведе ноћ под Маглићем.
"Како ко има времена тако и долазимо. Помажемо око стоке и тако", каже Бањин брат Радослав.
"Има свашта радити. Има да се гледају краве, да се музу, да се млијеко вари, прави сир, кајмак", прича Новка, Бањина снаха.
И док Бјелетићи чувају традицију својих предака, туристи који дођу у Национални парк Сутјеска тај живот могу тек да наслуте боравком у катунима националног парка. Они су тик до катуна породице Бјелетић.
Љубав је на планини прича Бањо. Овдје на Маглићу свједочио је бројним романтичним тренуцима, вјеридбама, а било би лијепо и када би поред њега на катуну била једна права жена домаћица.
А Бањо, се никада није оженио. Не тражи много.
"Све ти је у разговору, договору. Прво, треба да се насмије. Да одмах видиш доброту њену", прича он.
И био би Бањо пресрећан да живот у планинским врлетима не проводи сам. А ако се нека дама одлучи да крене пут катуна, врата су широм отворена. Пријеворска 5.
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