Одличан род у виноградима на југу Српске

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Нешто раније у односу на претходне године сазреле су винске сорте. Мирис зрелог грожђа шири се ових дана југом Српске. Берба је у пуном јеку.
У виноградима Игора Дабића, жилавка је већ обрана, сада ферментише. На ред за бербу долазе црвене сорте. Иза виноградара је, каже, једна изазовна година.
"Услиједио је тај сушни период, које је био изразито агилан и јак, што се одразило на вегетацију, поготово на бијеле сорте, које су по првим параметрима дошле 10 дана раније. Мислим прије свега на жилавку. Виноградарство ће се морати прилагођавати тим глобалним временским промјенама", каже Дабић за АТВ.
Берба у виноградима Ранка Петијевића већ је завршена. Грожђе је у подруму, а род и квалитет, каже, бољи су него прошле године.
"Убацили смо грожђе у подруме сада ради ферментација. Ја се надам да ћемо имати једну од најбољих година задњу деценију", прича нам Ранко Петијевић, винарија "Петијевић".
Високе температуре и дуг сушни период натјерали су виноградаре да ове године више залијевају лозу. Али на руку је ишла година без појаве биљних болести.
"Није било неких проблема, били су углавном неки сушни периоди. Није било опасности од болести. Неколике кише су утицале да биљка добије довољну количину воде за раст и развој, али фин период у прољеће је највише утицао да буде овако добра година", рекао је Бранко Анђелић, агроном.
Берба у виноградима на југу Српске трајаће до почетка октобра. А онда посао се сели у винске подруме. Судећи по овогодишњем роду, винари оптимистично кажу...
"Ја вјерујем да ћемо пити једна добра јужњачка вина 2027. године", закључује Игор Дабић.
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