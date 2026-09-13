Logo

Колико кошта крштење и шта ако породица нема новца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 18:35

Коментари:

0
Свештеник
Фото: Pexels/Photo by Zsolt Bodnár

Крштење у Србији може да кошта од 3.000 до 20.000 динара, зависно од парохије, али СПЦ нема званичан цјеновник и породица не треба да одустане од обреда због новца.

Теолог Александар Ђурђевић објашњава да оно што вјерници дају није плаћање за Свету тајну, већ прилог или црквена такса.

Драшко Станивуковић-03032026

Република Српска

Испливао нон-пејпер: Брисел разматрао Станивуковића као средство за преобликовање Српске

"У СПЦ не постоји јединствена цијена крштења. Износи су прилог или црквена такса, не плаћање за Свету тајну, и варирају од парохије до парохије", објашњава он.

Колико се реално даје?

Износи који се у пракси помињу крећу се од око 3.000 до 20.000 динара, али то није званични цјеновник СПЦ. У Београду и већим градовима најчешће се говори о износима између 7.000 и 15.000 динара. У мањим срединама уобичајени оквир је од око 3.000 до 6.000 динара.

Аљбин Курти

Србија

Изабрана нова влада тзв. Косова, у њој и Рашић

Горњу границу од 20.000 динара илуструје и конкретан случај из Војводине: родитељи су свештенику који је наплатио толико за крштење затражили фискални рачун.

Рачуна, наравно, нема, СПЦ по овом основу није порески обвезник, па захтјев за рачуном остаје без правног механизма за принуду.

Шта ако породица нема новца?

Недостатак новца не би требало да буде препрека.

policija hrvatska

Регион

Трагичан епилог саобраћајне свађе: Ударио мушкарца, он пао и умро

Крштење се у православљу сматра Светом тајном и не посматра се као комерцијална услуга. Ако породица није у могућности да издвоји уобичајени прилог, препорука је да то отворено каже свештенику и договори се директно са парохијом.

То је, како се наводи, много боље него одлагати крштење због претпоставке да се нема довољно новца за цркву.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

крштење

Црква

Српска православна црква

Коментари (0)

Више из рубрике

Невријеме погодило Бањалуку.

Друштво

Прогноза за сутра ће многе разочарати, ево шта нас очекује

5 ч

2
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

СПЦ обиљежава празник Светих српских новомученика јасеновачких

10 ч

0
Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

Друштво

Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

11 ч

0
Српска православна црква, икона Богородице

Друштво

Сутра молитва Мајци Божјој лијечи сваку тугу и бол: Ево шта жене треба да ураде

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Одличан род у виноградима на југу Српске

19

45

Живот под Маглићем у једном од посљедњих катуна

19

31

Надживјела вијекове - пркосно и данас вијори

19

24

Односи Српске и Србије снажнији него икад

19

14

Други случај у три дана: Још један затвореник преминуо у бх. затвору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима