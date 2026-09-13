Колико кошта крштење и шта ако породица нема новца

Аутор:АТВ редакција
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Крштење у Србији може да кошта од 3.000 до 20.000 динара, зависно од парохије, али СПЦ нема званичан цјеновник и породица не треба да одустане од обреда због новца.
Теолог Александар Ђурђевић објашњава да оно што вјерници дају није плаћање за Свету тајну, већ прилог или црквена такса.
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"У СПЦ не постоји јединствена цијена крштења. Износи су прилог или црквена такса, не плаћање за Свету тајну, и варирају од парохије до парохије", објашњава он.
Износи који се у пракси помињу крећу се од око 3.000 до 20.000 динара, али то није званични цјеновник СПЦ. У Београду и већим градовима најчешће се говори о износима између 7.000 и 15.000 динара. У мањим срединама уобичајени оквир је од око 3.000 до 6.000 динара.
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Горњу границу од 20.000 динара илуструје и конкретан случај из Војводине: родитељи су свештенику који је наплатио толико за крштење затражили фискални рачун.
Рачуна, наравно, нема, СПЦ по овом основу није порески обвезник, па захтјев за рачуном остаје без правног механизма за принуду.
Недостатак новца не би требало да буде препрека.
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Крштење се у православљу сматра Светом тајном и не посматра се као комерцијална услуга. Ако породица није у могућности да издвоји уобичајени прилог, препорука је да то отворено каже свештенику и договори се директно са парохијом.
То је, како се наводи, много боље него одлагати крштење због претпоставке да се нема довољно новца за цркву.
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