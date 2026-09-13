Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Преноса моштију Светог Александра Невског, великог руског кнеза и једног од најпоштованијих светитеља Руске православне цркве.
Александар Невски био је велики руски кнез, син кнеза Јарослава и једна од најзначајнијих личности средњовјековне руске историје.
У православној традицији остао је упамћен као правдољубив, милосрдан и дубоко побожан владар. Према предању, од ране младости био је посвећен вјери, а велики дио времена проводио је у молитви.
За новгородског кнеза постао је 1236. године, а посебно се прославио побједом над Швеђанима на ријеци Неви 1240. године. По тој побједи добио је надимак Невски.
Предање наводи да је своје војнике пред битке храбрио ријечима:
"Бог није у сили, него у правди".
Александар Невски током владавине настојао је да ојача и заштити православну вјеру. Управо због тога његово поштовање временом је превазишло границе Русије.
Иако је руски светитељ, Свети Александар Невски поштован је и код других православних словенских народа, укључујући Србе.
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У Србији га као крсну славу прославља мањи број породица, а њему је посвећен и познати православни храм на Дорћолу у Београду.
Александар Невски владао је 27 година. Пред крај живота, осјетивши да му се приближава смрт, примио је монаштво и монашко име Алексије.
Упокојио се 14. новембра 1263. године, у 43. години.
Сахрањен је у манастиру Рођења Пресвете Богородице у Владимиру. За његове мошти и гроб везана су бројна предања о чудесним догађајима и исцјељењима.
Једно од познатих предања говори да су се у храму у којем је почивало тијело светитеља једне ноћи свијеће саме упалиле, након чега су се појавила два старца и позвала Александра да помогне својим потомцима у борби против непријатеља.
Према црквеном предању, након што су његове мошти положене у кивот, забиљежена су свједочења о исцјељењима вјерника који су им приступали са вјером и молитвом.
Због тога се Светом Александру Невском вјерници обраћају молитвама за помоћ, заштиту и здравље.
У појединим српским крајевима празник Светог Александра Невског у народу је познат и као Лесендровдан.
Према народном обичају, домаћини који тога дана прослављају крсну славу госте дочекују и наздрављају за здравље, напредак и благостање породице.
Свети Александар Невски остао је упамћен као владар који је спојио државничку и војничку снагу са дубоком православном вјером, због чега се његово име и данас са великим поштовањем прославља широм православног свијета.
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