Logo

Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 08:40

Коментари:

0
Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Преноса моштију Светог Александра Невског, великог руског кнеза и једног од најпоштованијих светитеља Руске православне цркве.

Ко је био Свети Александар Невски?

Александар Невски био је велики руски кнез, син кнеза Јарослава и једна од најзначајнијих личности средњовјековне руске историје.

У православној традицији остао је упамћен као правдољубив, милосрдан и дубоко побожан владар. Према предању, од ране младости био је посвећен вјери, а велики дио времена проводио је у молитви.

За новгородског кнеза постао је 1236. године, а посебно се прославио побједом над Швеђанима на ријеци Неви 1240. године. По тој побједи добио је надимак Невски.

Предање наводи да је своје војнике пред битке храбрио ријечима:

"Бог није у сили, него у правди".

Симбол одбране православља

Александар Невски током владавине настојао је да ојача и заштити православну вјеру. Управо због тога његово поштовање временом је превазишло границе Русије.

Иако је руски светитељ, Свети Александар Невски поштован је и код других православних словенских народа, укључујући Србе.

Пожар Брач

Регион

Тешка ноћ на Брачу: Више од 200 људи евакуисано

У Србији га као крсну славу прославља мањи број породица, а њему је посвећен и познати православни храм на Дорћолу у Београду.

Пред смрт посао монах

Александар Невски владао је 27 година. Пред крај живота, осјетивши да му се приближава смрт, примио је монаштво и монашко име Алексије.

Упокојио се 14. новембра 1263. године, у 43. години.

Сахрањен је у манастиру Рођења Пресвете Богородице у Владимиру. За његове мошти и гроб везана су бројна предања о чудесним догађајима и исцјељењима.

Предања о чудима Светог Александра Невског

Једно од познатих предања говори да су се у храму у којем је почивало тијело светитеља једне ноћи свијеће саме упалиле, након чега су се појавила два старца и позвала Александра да помогне својим потомцима у борби против непријатеља.

Према црквеном предању, након што су његове мошти положене у кивот, забиљежена су свједочења о исцјељењима вјерника који су им приступали са вјером и молитвом.

Због тога се Светом Александру Невском вјерници обраћају молитвама за помоћ, заштиту и здравље.

Обичаји на празник Светог Александра Невског

У појединим српским крајевима празник Светог Александра Невског у народу је познат и као Лесендровдан.

Према народном обичају, домаћини који тога дана прослављају крсну славу госте дочекују и наздрављају за здравље, напредак и благостање породице.

Свети Александар Невски остао је упамћен као владар који је спојио државничку и војничку снагу са дубоком православном вјером, због чега се његово име и данас са великим поштовањем прославља широм православног свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

обичаји

вјеровања и обичаји

вјеровање

светац

Коментари (0)

Више из рубрике

Лице

Здравље

Ретинол није за свакога: Када ТикТок тренд постаје проблем

15 ч

0
Доктор Матић

Здравље

Доктор Матић открио шта се дешава ако 10 дана пијете сурутку

20 ч

0
Жена покрива уши рукама док мушкарац лежи поред ње у кревету и хрче.

Здравље

Смртоносна навика: Ако ноћу испуштате овај звук, инфаркт вам је све ближи

1 д

0
Zdravlje

Здравље

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

04

Данас без струје око 3.500 корисника

08

57

Московљанка освојила УС Опен: Рибакина срушила Сабаленку

08

40

Зашто овог руског светитеља поштују и Срби: Данас славимо Светог Александра Невског

08

30

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

08

27

Тешка ноћ на Брачу: Више од 200 људи евакуисано

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима