Кремљ: Москва преузима све мјере

Аутор:АТВ редакција
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Русија предузима све мјере да би заштитила Калињинградску области поводом позива на интензивирање вјежбе НАТО савеза дуж границе те регије, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Јасно је да се НАТО тамо окупља и спроводи војне активности. Као одговор, предузимамо одговарајуће мјере да бисмо осигурали безбједност ове виталне руске регије", рекао је Песков листу "Известија".
Раније је украјински медиј "Европска правда" пренио да је пољски министар спољних послова Радослав Сикорски предложио да НАТО обави интензивније војне вјежбе у близини руске Калињинградске области.
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У извјештају се наводи да је Сикорски то рекао у говору на годишњем форуму у Кијеву 11. септембра.
Сикорски је, осим тога, напоменуо да Пољска пажљиво надгледа ову руску регију, преноси Срна.
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