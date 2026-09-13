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Кремљ: Москва преузима све мјере

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13.09.2026 09:23

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Русија предузима све мјере да би заштитила Калињинградску области поводом позива на интензивирање вјежбе НАТО савеза дуж границе те регије, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Јасно је да се НАТО тамо окупља и спроводи војне активности. Као одговор, предузимамо одговарајуће мјере да бисмо осигурали безбједност ове виталне руске регије", рекао је Песков листу "Известија".

Раније је украјински медиј "Европска правда" пренио да је пољски министар спољних послова Радослав Сикорски предложио да НАТО обави интензивније војне вјежбе у близини руске Калињинградске области.

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У извјештају се наводи да је Сикорски то рекао у говору на годишњем форуму у Кијеву 11. септембра.

Сикорски је, осим тога, напоменуо да Пољска пажљиво надгледа ову руску регију, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Москва

Кремљ

Дмитриј Песков

НАТО

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