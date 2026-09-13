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Потрага у Јаванском мору: Нестао брод, трага се за 140 путника

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13.09.2026 09:19

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Тихи океан, Пацифик
Фото: Anton Massalov/Pexels

Спасилачке екипе у Индонезији трагају за 140 људи након што је путнички брод "Вирго Транспорт 8" изгубио контакт у Јаванском мору, док је 103 путника и чланова посаде раније евакуисано, од којих је једна особа преминула.

Брод је у суботу испловио из Сурабаје, на истоку Јаве, према Бањармасину у Јужном Калимантану, након чега је изгубљен контакт с њим.

Према ријечима начелника канцеларије индонежанске Агенције за трагање и спасавање у Бањармасину, 103 особе евакуисане су уз помоћ других бродова, а дио њих би требало да буде превезен до луке на истоку Јаве.

За 140 људи који се још воде као нестали покренута је велика потрага. Спасилачке екипе упутиле су бродове и хеликоптер према посљедњој познатој локацији путничког брода.

Шта се догодило

За сада није саопштено шта се догодило са "Вирго Транспорт 8", нити гд‌је се брод тренутно налази.

Агенција за трагање и спасавање саопштила је да је потрага у току, док околности под којима је изгубљен контакт са бродом још нису познате.

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Како наводи Реутерс, Индонезија, архипелаг са око 17.000 острва, у великој мјери зависи од трајектног и бродског саобраћаја, јер су поморске везе често доступније и јефтиније од авионског превоза. Истовремено, безбједносни стандарди се не примјењују увијек досљедно, што доприноси релативно великом броју поморских несрећа, преноси Си-ен-ен.

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Тагови :

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путници

Индонезија

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