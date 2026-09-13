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Погођен ирански брод у Ормуском мореузу: Има мртвих и рањених

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13.09.2026 08:16

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Ирански комерцијални брод погођен је рано јутрос код јуже обале Ирана, при чему је једна особа погинула, а три рањене, јавили су ирански државни медији позивајући се на гувернера округа Кешм.

Према извјештајима, брод је погођен у близини истоименог острва.

Британска агенција за поморски саобраћај УКМТО саопштила је да је добила извјештај о броду који је погођен пројектилом док се кретао кроз Ормуски мореуз.

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У извјештају се наводи да обим штете и стање посаде у овом тренутку нису познати.

За сада нема информација о томе ко стоји иза напада, преноси Срна.

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