Погођен ирански брод у Ормуском мореузу: Има мртвих и рањених

Аутор:АТВ редакција
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Ирански комерцијални брод погођен је рано јутрос код јуже обале Ирана, при чему је једна особа погинула, а три рањене, јавили су ирански државни медији позивајући се на гувернера округа Кешм.
Према извјештајима, брод је погођен у близини истоименог острва.
Британска агенција за поморски саобраћај УКМТО саопштила је да је добила извјештај о броду који је погођен пројектилом док се кретао кроз Ормуски мореуз.
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У извјештају се наводи да обим штете и стање посаде у овом тренутку нису познати.
За сада нема информација о томе ко стоји иза напада, преноси Срна.
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