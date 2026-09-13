Logo

Данас без струје око 3.500 корисника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 09:04

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Радници Електропреноса БиХ данас ће изводити радове на трафостаници "Лопаре", због чега ће од 9.00 до 14.00 часова без електричне енергије бити 3.500 корисника са дијела општине Лопаре, најављено је из Електро-Бијељине.

Електро-Бијељина ће у том периоду, како је наведено, прилагодити своје активности и урадити годишњи ремонт припадајућих далековода са тог подручја.

Ормуски мореуз

Свијет

Погођен ирански брод у Ормуском мореузу: Има мртвих и рањених

Електричну енергију неће имати корисници Електро-Бијељине који се снабдијевају са далековода "Лопаре", "Термал", "Тобут", "Мачковац", "Шибошница" и "Горња Тузла".

Ријеч је о корисницима у насељеним мјестима Лопаре, Мачковац, Тобут, Козјак, Јабланица, Пипери, Брусница, Веселиновац, Вукосавци, Површнице и Поток.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Електро-Бијељина

електрична енергија

Лопаре

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.

Градови и општине

Основној школи "Свети Сава" у Билећи дониран комби за превоз ученика

17 ч

0
Породица Милаковић је у оронулој кући у Автовцу

Градови и општине

Помоћ добрих људи: Породица из Автовца добила нову кућу

17 ч

0
Камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

Градови и општине

Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

1 д

0
Интернет

Градови и општине

Несвакидашњи случај у БиХ: Због ресивера завршила на суду

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Богатство које сви бацамо: У отпаду се крију метали вриједни милијарде долара

13

09

Завршена војна вјежба "Победник 2026": Приказано најсавременије наоружање Војске Србије

12

57

Додик честитао војницима: Србија и српски народ могу бити задовољни

12

46

Каран: Српски народ се током цијеле своје историје борио за слободу

12

31

Кобни сукоб пријатеља: Убијен млађи мушкарац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима