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Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

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12.09.2026 11:54

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Камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи
Фото: Срна

У Фочи је данас положен камен темељац за изградњу симулационог и административног центра Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Камен темељац положили су министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић и декан Медицинског факултета у Фочи Дејан Бокоњић.

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Полагању камена темељца присуствовали су и ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић, градоначелник Фоче Милан Вукадиновић и предсједник градске Скупштине Никола Васиљевић.

Површина центра износиће 2.500 метара квадратних, имаће три спрата и подземну гаражу.

У оквиру центра биће изграђене савремене учионице, амфитеатар, симулационе сале за стицање клиничких вјештина, те смјештајни капацитети за студенте и наставнике у програмима међународне сарадње.

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Вриједност пројекта је 6.867.026 КМ, од чега је Влада Републике Српске обезбиједила 4.867.026 КМ, а Медицински факултет Фоча је издвојио два милиона КМ из властитих средстава, преноси "Срна".

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Тагови :

Фоча

Медицински факултет

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