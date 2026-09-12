У недјељу 3.500 корисника у Лопарама без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Радници "Електропреноса БиХ" сутра ће изводити радове на трафостаници "Лопаре", због чега ће од 9.00 до 14.00 часова без електричне енергије бити 3.500 корисника са дијела општине Лопаре, најављено је из "Електро-Бијељине".
"Електро-Бијељина" ће у том периоду, како је наведено, прилагодити своје активности и урадити годишњи ремонт припадајућих далековода са тог подручја.
Сцена
Млада инфлуенсерка преминула након естетског захвата
Електричну енергију неће имати корисници "Електро-Бијељине" који се снабдијевају са далековода "Лопаре", "Термал", "Тобут", "Мачковац", "Шибошница" и "Горња Тузла".
Ријеч је о корисницима у насељеним мјестима Лопаре, Мачковац, Тобут, Козјак,
Јабланица, Пипери, Брусница, Веселиновац, Вукосавци, Површнице и Поток.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
14 ч3
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
54
11
49
11
42
11
34
11
28
Тренутно на програму