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У недјељу 3.500 корисника у Лопарама без струје

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12.09.2026 10:42

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Струја
Фото: АТВ

Радници "Електропреноса БиХ" сутра ће изводити радове на трафостаници "Лопаре", због чега ће од 9.00 до 14.00 часова без електричне енергије бити 3.500 корисника са дијела општине Лопаре, најављено је из "Електро-Бијељине".

"Електро-Бијељина" ће у том периоду, како је наведено, прилагодити своје активности и урадити годишњи ремонт припадајућих далековода са тог подручја.

Оливија Орас

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Електричну енергију неће имати корисници "Електро-Бијељине" који се снабдијевају са далековода "Лопаре", "Термал", "Тобут", "Мачковац", "Шибошница" и "Горња Тузла".

Ријеч је о корисницима у насељеним мјестима Лопаре, Мачковац, Тобут, Козјак,

Јабланица, Пипери, Брусница, Веселиновац, Вукосавци, Површнице и Поток.

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Тагови :

Електро-Бијељина

Струја

електрична енергија

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