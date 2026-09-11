Чудо невиђено: СДС и ПСС ''заратили'' због парка

Аутор:АТВ редакција
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Иницијатива за изградњу новог градског парка отворила је политички сукоб СДС-а и ПСС-а у Модричи.
Након што су из Покрета Сигурна Српска објавили да су предали иницијативу, из локалног СДС-а одговорили су прозивкама, тврдећи да је ријеч о жељи за публицитетом у изборној кампањи.
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Реакцију, објављену на Фејсбук страници СДС Модрича, започели су ријечима "Чудо невиђено", а затим довели у питање начин на који је ПСС покренуо ову причу.
"Данас су чланови ПДП-а или ПСС-а објавили на друштвеним мрежама да су предали иницијативу за изградњу новог градског парка“, навели су из СДС-а Модрича.
Услиједила је и директна прозивка на рачун одборника ове политичке опције у локалном парламенту.
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"Ништа ту не би било чудно, да тај исти ПДП или ти ПСС нема 2, пардон 3 одборника у Скупштини општине Модрича, и да никада таква иницијатива од њих на сједницама није дошла“, поручили су из модричког СДС-а.
За СДС је споран и тренутак у којем је иницијатива представљена јавности, па су потез ПСС-а повезали са изборном кампањом, уз опаску о могућим неспоразумима унутар странке.
"Вјероватно се чекала изборна кампања, или су неки интерни неспоразуми у питању. Вјерујемо да је само жеља за публицитетом била јача од предузимања политичких корака у оквиру институција“, навели су из СДС-а Модрича.
Повод за овакву реакцију била је објава ПСС-а да су његови чланови предали иницијативу за покретање активности на изградњи новог градског парка. Уз објаву су подијелили и фотографију тројице чланова испред зграде Општинске управе, са документом у рукама.
"Желимо више уређених зелених површина и квалитетнијих мјеста за одмор, рекреацију и дружење наших суграђана", поручили су из ПСС-а Модрича.
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Навели су и да би нови парк требало да буде простор за све генерације.
"Сматрамо да Модрича заслужује савремен и уређен парк који ће бити простор окупљања свих генерација, мјесто за шетњу, спорт и дружење, али и један од симбола љепшег и уређенијег града“, истакли су из ПСС-а Модрича.
Међутим, одговор СДС-а није се завршио на питању парка и скупштинске процедуре. На крају објаве осврнули су се и на заставу изнад чланова ПСС-а на фотографији.
"Можда боље да прокоментаришемо заставу изнад њих“, поручили су из СДС-а Модрича, не објашњавајући прецизније на шта се та опаска односи.
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