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Бањалучанин Драгиша Зорић најбољи: Србији злато у Москви

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11.09.2026 18:28

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Србији злато у Москви
Фото: Уступљена фотографија

Репрезентација Србије у сједећој одбојци освојила је прво мјесто на 1. Међународном турниру "ВНУКОВО 2026“, који је од 7. до 12. септембра одржан у Москви, на позив Параолимпијског комитета Русије.

На турниру су учествовале репрезентације Русије, Индонезије, Руанде, Авганистана, Мјанмара и Србије.

Репрезентација Србије, коју чине играчи из Републике Српске и Србије, у групној фази, уз једну побједу и један пораз, заузела друго мјесто у групи, а затим у полуфиналу направила велики корак ка злату.

У дуелу са репрезентацијом Русије Србија је одиграла одлично и славила резултатом 2:0 (25:20, 25:15), чиме је изборила пласман у финале.

У финалу против Мјанмара, репрезентативци Србије показали су сјајну игру и убједљиво славили са 2:0 (25:19, 25:20), чиме су освојили прво мјесто и златну медаљу!

Посебно признање припало је Драгиши Зорићу из Бањалуке, који је проглашен за најбољег нападача турнира.

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Тагови :

Сједећа одбојка

Москва

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