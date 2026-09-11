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Упркос проблемима ЦИК тврди да је задовољан тестним изборима

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11.09.2026 19:10

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На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ саопштила је да је "задовољна првим показатељима данас одржаних тестних избора" иако на појединим бирачким мјестима нису почели на вријеме због неблаговременог достављања гласачких листића.

На тестним изборима гласало је 6.854 бирача, а верификација бирача отиском прста била је 97,37 одсто успјешна.

Из ЦИК-а су истакли да су посебно задовољни "у сегменту функционисања система за праћење и извјештавање о идентификацији и аутентификацији бирача и у сегменту безбједне трансмисије изборних резултата са бирачког мјеста према Комисији".

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Трансмисија изборних резултата према ЦИК-у након затварања бирачког мјеста остварена је у просјеку за пет до 10 минута, а тестирана сајбер безбједност и дигитално-форензичка спремност изборног информационо-технолошког система показала је висок ниво безбједности и спремности, навели су из Комисије.

ЦИК је данас организовао тестне изборе као припремну активност ради свеобухватне провјере функционалности, интегритета, безбједности, поузданости и примјењивости специфичних изборних технологија у условима симулираног изборног процеса.

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Из ЦИК-а су раније данас признали проблеме на тестним изборима, односно да "због непредвиђених околности" нису на вријеме отворена нека бирачка мјеста.

"За поједина бирачка мјеста нису благовремено достављени тестни гласачки листићи што ће бити научена лекција за бољу организацију дистрибуције и транспорта опреме и изборног материјала за опште изборе заказане за 4. октобар", истакли су из ЦИК-а БиХ.

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Тагови :

Избори 2026

ЦИК БиХ

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