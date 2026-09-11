Ускоро рјешења за додјелу права грађења на градском земљишту без накнаде

Аутор:Лана Остојић
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Конкурс о остваривању права грађења на земљишту Града Бањалука без накнаде затворен је 31. јула, а Комисија ће сутра обавијестити све пријављене. Ускоро ће уручити и рјешења, а све би требало бити завршено до краја септембра. Пријављених има око 350.
Комплетна ранг-листа за све три категорије које испуњавају услове за додјелу права грађења у Пискавици, Буквалеку и Драгочају је завршена.
„У току данашњег дана или у понедјељак, радници Градске управе имају задатак да прозову свих 350 људи који су се пријавили на овај конкурс. Сви ће имати могућност да дођу и преузму обавјештење, а онда ће, наравно, имати законски рок од осам дана за могућност жалбе. Послије тога слиједи одговор другостепеног органа и ја се надам и вјерујем да ће за неких двадесетак дана бити уручена рјешења“, рекао је предсједник Комисије за провођење јавног конкурса за додјелу права грађења Ненад Талић.
Право грађења додјељује се без накнаде на 99 година. На парцелама корисници могу да изграде стамбени објекат, који потом постаје њихово власништво уз могућност насљеђивања и стављања под хипотеку.
„Селектовали смо и прво елиминисали неблаговремене и непотпуне пријаве. Онда смо правили ранг-листу и заиста је то био један обиман посао. Приспјело је укупно 329 пријава, а 201 плац је припремљен за подјелу. То су три категорије: породице са четворо и више дјеце, самохрани родитељи и млади брачни парови до 35 година“, истакао је члан Комисије за провођење јавног конкурса за додјелу права грађења Драган Милановић.
Ова могућност предвиђена је измјенама Закона о стварним правима, који је усвојила Народна скупштина Републике Српске. Право на додјелу градског земљишта без накнаде имају и друге локалне заједнице у Српској.
„Било је више локалних заједница које су тражиле тако неко рјешење и зато је Влада Републике Српске предложила тај закон, а ми смо га усвојили у НСРС. Немам информације за друге локалне заједнице, али мислим да ће их доста искористити ту прилику превасходно и можда најважније када је у питању обезбјеђивање мјеста становања за младе брачне парове са већим бројем дјеце, чиме ће се подстаћи и наталитет у Републици Српској“, нагласио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Они који овога пута нису прошли на конкурсу имаће нову прилику. У плану је расписивање новог конкурса, па ће и преостали заинтересовани моћи да се пријаве.
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