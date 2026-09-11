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Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

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11.09.2026 17:49

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Вртић
Фото: АТВ

Град Бањалука још није позвао представнике Синдиката Центра за предшколско васпитање и образовање на преговоре о повећању плата и бољим условима рада.

Док чекају позив, из Синдиката поручују да су спремни и на протесте.

Предсједница Синдикалне организације Слађана Мишић потврдила је за "БЛ портал" да преговори нису почели, иако је Синдикат предложио да представници радника и Града за сто сједну до 1. септембра.

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Десет дана касније позива нема. Мишићева, међутим, појашњава да је тај датум био приједлог за почетак разговора, а не крајњи рок остављен Граду.

"Када се почне причати о року, након тога ће услиједити протести. Ово сада је само подсјетник да смо ту и да тражимо боље услове и већа права", рекла је Мишићева.

На питање да ли то значи да Бањалука може очекивати протесте радника градских вртића, одговорила је кратко и одлучно.

"Наравно", поручила је Мишићева.

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Послала је и поруку градоначелнику Драшку Станивуковићу

"И ми смо грађани овог града. Ако градоначелник обећава да брине о свима, онда нека то и докаже", рекла је Мишићева.

Запослени у Центру, посебно васпитно-образовни кадар, већ годинама траже веће плате и боље услове рада. Незадовољство је прошле године довело до штрајкова и протеста испред Градске управе, а сада из Синдиката поручују да су поново спремни да изађу на улицу.

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Тагови :

Протести

Вртић

Бањалука

Драшко Станивуковић

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