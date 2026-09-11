Смртоносна навика: Ако ноћу испуштате овај звук, инфаркт вам је све ближи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иако је често предмет подсмијеха, хркање може бити знак опасног здравственог поремећаја.
Опструктивна апнеја у спавању изазива прекиде дисања који озбиљно угрожавају срце и мозак.
Иако је хркање кроз историју често посматрано као забавна анегдота или брачни проблем, медицина га данас посматра као потенцијално опасан симптоматолошки знак. Поред тога што укућанима прави бесане ноћи, прегласно и неправилно хркање може бити главни показатељ опструктивне апнеје у спавању (ОСАС), поремећаја у коме долази до краткотрајних прекида протока ваздуха кроз нос и грло.
Звук хркања настаје због вртложења ваздуха и вибрације опуштеног ткива меког непца и ждријела. Када дође до потпуног или дјелимичног зачепљења дишних путева, наступа епизода недисања која може трајати десет и више секунди, а у тежим случајевима се понавља и по неколико стотина пута током ноћи.
Сваки прекид дисања доводи до пада концентрације кисеоника у крви (хипоксије) и наглог скока угљен-диоксида. На ове промјене посебно су осјетљиви срце и мозак:
За разлику од одраслих код којих су главни узрочници девијација носне преграде, спуштено непце или гојазност, код дјеце је хркање готово увијек посљедица увећаних трећих или непчаних крајника, што може довести до сметњи у развоју и хиперактивности.
Дијагностика укључује детаљан оториноларинголошки преглед, тестирање путем Епвортове љествице поспаности, те полисомнографију или сомнескопију у фармаколошки индукованом сну (ДИСЕ).
Лијечење зависи од узрока и тежине поремећаја:
Конзервативне мјере: Регулисање тјелесне тежине, избјегавање алкохола и седатива прије спавања, спавање на боку и коришћење носних спрејева.
Чељусни апарати (МАД) за помјерање доње вилице унапријед или ЦПАП маске које под притиском упухују ваздух током спавања.
Корекција носне преграде, уклањање крајника или вишка ткива меког непца, а у најтежим случајевима уградња стимулатора живца (пејсмејкера за дисање).
Стручњаци апелују да се хркање не игнорише, већ да се на вријеме потражи помоћ љекара породичне медицине, оториноларинголога или неуролога, преноси Ваше здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Градови и општине
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
3 д1
Здравље
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму