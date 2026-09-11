Logo

Смртоносна навика: Ако ноћу испуштате овај звук, инфаркт вам је све ближи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 18:15

Коментари:

0
Жена покрива уши рукама док мушкарац лежи поред ње у кревету и хрче.
Фото: Pexels/Kampus Production:

Иако је често предмет подсмијеха, хркање може бити знак опасног здравственог поремећаја.

Опструктивна апнеја у спавању изазива прекиде дисања који озбиљно угрожавају срце и мозак.

Иако је хркање кроз историју често посматрано као забавна анегдота или брачни проблем, медицина га данас посматра као потенцијално опасан симптоматолошки знак. Поред тога што укућанима прави бесане ноћи, прегласно и неправилно хркање може бити главни показатељ опструктивне апнеје у спавању (ОСАС), поремећаја у коме долази до краткотрајних прекида протока ваздуха кроз нос и грло.

Звук хркања настаје због вртложења ваздуха и вибрације опуштеног ткива меког непца и ждријела. Када дође до потпуног или дјелимичног зачепљења дишних путева, наступа епизода недисања која може трајати десет и више секунди, а у тежим случајевима се понавља и по неколико стотина пута током ноћи.

Угрожени срчани мишић и мозак

Сваки прекид дисања доводи до пада концентрације кисеоника у крви (хипоксије) и наглог скока угљен-диоксида. На ове промјене посебно су осјетљиви срце и мозак:

  • Дуготрајна апнеја и хиповентилација носе сљедеће ризике:
  • Повећан крвни притисак (системска хипертензија)
  • Појава срчаних аритмија и ризик од затајења срца
  • Повећан ризик од можданог удара
  • Хронични умор и прекомјерна дневна поспаност
  • Губитак концентрације, раздражљивост и пад ефикасности у вожњи или раду

За разлику од одраслих код којих су главни узрочници девијација носне преграде, спуштено непце или гојазност, код дјеце је хркање готово увијек посљедица увећаних трећих или непчаних крајника, што може довести до сметњи у развоју и хиперактивности.

Како до дијагнозе и лијечења?

Дијагностика укључује детаљан оториноларинголошки преглед, тестирање путем Епвортове љествице поспаности, те полисомнографију или сомнескопију у фармаколошки индукованом сну (ДИСЕ).

Лијечење зависи од узрока и тежине поремећаја:

Конзервативне мјере: Регулисање тјелесне тежине, избјегавање алкохола и седатива прије спавања, спавање на боку и коришћење носних спрејева.

Апарати и удлаге

Чељусни апарати (МАД) за помјерање доње вилице унапријед или ЦПАП маске које под притиском упухују ваздух током спавања.

Хируршки захвати

Корекција носне преграде, уклањање крајника или вишка ткива меког непца, а у најтежим случајевима уградња стимулатора живца (пејсмејкера за дисање).

Стручњаци апелују да се хркање не игнорише, већ да се на вријеме потражи помоћ љекара породичне медицине, оториноларинголога или неуролога, преноси Ваше здравље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хркање

здравље

мозак

Инфаркт

Коментари (0)

Прочитајте више

Ауто-пут Бијељина - Рача

Економија

ВИДЕО - Додатно убрзани радови на ауто-путу Београд - Бањалука

2 ч

1
Тришић Бабић: 11. септембар - дан који је промијенио америку и свијет

Република Српска

Тришић Бабић: 11. септембар - дан који је промијенио америку и свијет

2 ч

1
ПСС Модрича

Градови и општине

Чудо невиђено: СДС и ПСС ''заратили'' због парка

3 ч

0
Zdravlje

Здравље

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

3 ч

0

Више из рубрике

Zdravlje

Здравље

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

3 ч

0
Научници открили "прекидач" за анксиозност: Све почиње у носу

Здравље

Научници открили "прекидач" за анксиозност: Све почиње у носу

1 д

0
Горан Вукадиновић, пластични хирург на УКЦ-у током прве операције за хируршко лијечење мигрене

Здравље

Револуција на УКЦ-у: Први пут операцијом лијече мигрене

3 д

1
Бесплатни кардиолошки прегледи за жене у бијељинској болници

Здравље

Бесплатни кардиолошки прегледи за жене у бијељинској болници

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Шарпланинац изуједао дјевојчицу

20

57

Оптужена да је опушком запалила ауто полицајца

20

50

Нормализован саобраћај: Завршен увиђај трагичне несреће

20

40

Дрво-Експорт: Посједујемо све дозволе за рад на Буковој Коси у Приједору

20

24

Ухапшен Вук Вуковић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима