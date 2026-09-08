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Револуција на УКЦ-у: Први пут операцијом лијече мигрене

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08.09.2026 10:27

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Горан Вукадиновић, пластични хирург на УКЦ-у током прве операције за хируршко лијечење мигрене
Фото: UKC

У УКЦ Републике Српске први пут су изведене операције за хируршко лијечење мигрене. Први пацијенти успјешно су оперисани.

Хируршки тим Клинике за пластично реконструктивну хирургију УКЦ Републике Српске први пут је извео три оперативна захвата којим се хируршки лијечи мигрена, чиме је направљен пионирски искорак у лијечењу једног од најчешћих хроничних неуролошких обољења.

Ријеч је о високоспецијализованој и на нашим просторима готово недоступној хируршкој процедури, која је највећи развој доживјела у Сједињеним Америчким Државама, док се у Европи изводи у ограниченом броју специјализованих центара.

Операције је извео др Горан Вукадиновић, специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, након додатног стручног усавршавања у Сједињеним Америчким Државама, у оквиру Харвард медикал скул, управо у области хирургије мигрене.

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Значајан искорак

Први пацијенти успјешно су оперисани, а досадашњи резултати представљају снажан подстицај за даљу примјену ове методе. Оперативном лијечењу претходи детаљна неуролошка обрада, након које се врши хируршка процјена и поставља индикација за оперативни захват.

„Знање и искуство које сам стекао током усавршавања у Сједињеним Америчким Државама омогућили су ми да започнем примјену ове процедуре и код наших пацијената. Ово није само увођење нове оперативне процедуре, већ отварање једне нове могућности лијечења. Циљ ми је да ова високоспецијализована хирургија постане препознатљива и доступна пацијентима из Републике Српске, али и шире“, истакао је др Горан Вукадиновић.

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Прве операције представљају значајан искорак за здравство Републике Српске и потврђују да се и код нас успјешно могу примјењивати високоспецијализоване хируршке процедуре које су доступне у ограниченом броју специјализованих центара. Тиме је пацијентима са наших простора отворена нова могућност лијечења по савременим принципима хирургије мигрене.

Операције је извео др Горан Вукадиновић, специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије. Асистенти на операцији специјализанти пластичне и реконструктивне хирургије др Милица Топић и др Урош Ритан, инструментарке Ивана Лујић и Николина Пањак. Анестезиолошки тим чинили су др Родољуб Поповић и анестетичар Татјана Регодић.

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Тагови :

мигрена

УКЦ Републике Српске

Операција

Горан Вукадиновић

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