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Јанковић: Циљ едукативне кампање је да ниједно дијете не страда у саобраћају

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08.09.2026 11:12

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Јанковић: Циљ едукативне кампање је да ниједно дијете не страда у саобраћају
Фото: АТV

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је данас у Бањалуци да је циљ едукативне кампање "Пут знања, пут безбједности" и сличних пројеката да на путевима у Српској не страда ниједно дијете.

"Намјера ове и будућих презентација јесте да и учитеље усмјеримо како да најмлађим учесницима у саобраћају и основцима пренесу на шта да обрате пажњу како би били што безбједнији и едукованији", рекао је Јанковић који је данас одржао предавање о безбједности дјеце у саобраћају за представнике основних школа бањалучке регије.

Он је навео да је предавање организовано у сарадњи са Републичким педагошким заводом и уз дјелимично покровитељство Свјетске банке.

"Након ове, биће одржане презентације и едукације за првачиће у 36 школа у Српској које се налазе на нашој мрежи путева. Потом ћемо озбиљно кренути у побољшање безбједности ученика у саобраћају у основним школама кроз пројекат Свјетске банке. Ријеч је о зонама 15 школа на нашој мрежи путева. Крајњи циљ је да нема страдале дјеце у саобраћају", рекао је Јанковић.

Директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић рекла је да ће предузећу "Путеви Републике Српске" бити пружена пуна подршка ради остварења заједничког циља - што веће безбједности дјеце и ученика у саобраћају.

Презентацији су присуствовали бројни представници основних школа у Бањалуци и регији, саобраћајни инжењери и други стручњаци, преноси Срна.

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Тагови :

Мирослав Јанковић

Путеви Републике Српске

кампања за возаче

Пут знања, пут безбједности

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