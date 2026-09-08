"Институције настоје да помогну свим радницима у Српској"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да је циљ институција Српске да на сваки начин и гдје год постоји могућност помогну свим радницима у Српској.
Када је ријеч о "Новој Љубији", Минић је подсјетио да је Влада Републике Српске исказала солидарност са радницима, као и да су са њима раније разговарали предсједник Милорад Додик и он.
"Не знам шта бих могао коментарисати. Ради се о правним лицима, ако има било каквих незаконитих радњи, треба поднијети кривичну пријаву", рекао је Минић одговарајући на питање новинара како коментарише то што "Нова Љубија" иде у стечај и потезе Гордана Павловића, преноси Срна.
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