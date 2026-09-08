Огласио се министар правде Србије о сахрани генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Србије Ненад Вујић изјавио је данас да је генерал Ратко Младић сахрањен достојанствено и уз војне почасти, како је породица одлучила, додајући да је држава осигурала безбједност грађана на сахрани.
Према ријечима министра, иако је било много људи, испраћај је прошао достојанствено и сви присутни су показали пијетет.
- Јуче се није могло чути било какво вређање, нити прозивање било кога. Људи су стварно у тишини, дисциплиновано испоштовали хришћански обичај испраћаја покојника у миру и достојанству - рекао је Вујић гостујућу у "Уранку" на К1.
Он је поновио да је Младић испраћен уз највише војне почасти, јер је држава поштовала жељу породице о мјесту и времену сахране, и обезбиједила скуп како би све прошло у најбољем реду.
- Наравно да је обавеза државе да сваки скуп где долази толики број људи обезбиједи тако да прође у најбољем реду, да људи буду безбједни, да се организује све то што је около. Али, цјелокупна организација је била на породици, јер то и јесте породични чин - нагласио је Вујић.
Министар је додао да је он по функцији предсједник Савјета за сарадњу са трибуналом, чија је обавеза, када неко премине у затворској болници, испрати и помогне породици, као и да се бави осјетљивим административним стварима.
Истакао је да Влада Србије никада није оспоравала правоснажну пресуду изречену Младићу од стране Хашког трибунала, већ да је док је још генерал био жив давала гаранције, тражила пуштање из хуманитарних разлога и поштовање људског достојанства, које се мора поштовати и када је неком ускраћена слобода.
Говорећи о наводима који су се појавили у медијима да је требало да буде одузет чин Младићу, Вујић је навео да се члан 185. Закона о војсци не односи на Младића, јер се то односи на оне који су у тренутку правноснажне пресуде били у активном војном саставу или у резервном, што генерал није био када је пресуда постала правоснажна.
На питање да прокоментарише објаву Урсуле фон дер Лајен на друштвеној мрежи "Икс" о сахрани генерала Младића, Вујић је поновио да нико у Србији није доводио у питање пресуду већ однос према њему и лијечење, јер се у свим прописима говори о понашању према притвореном лицу, праву на адекватно лијечење и поштовању њиховог људског достојанства.
- Ја бих волео само да чујем као министар правде, конкретно где је то прекршена, рецимо, повеља Европске уније о људским правима, где су прекршени акти Европске уније, ако говоримо о европским вредностима када ми ниједног тренутка нисмо оспоравали пресуду, само инсистирали на људском достојанству и инсистирали на поштовању права грађана да изразе свој пијетет - одговорио је Вујић на питање да ли може однос Срба према Ратку Младићу постати препрека на европском путу.
Осврћући се на питање да је породица генерала затражила обдукцију са токсикологијом, он је указао да ће резултати бити достављени породици и њеном правном тиму и да ће они одлучити да ли ће те резултате учинити јавно доступним.
- Онда би требало заједно са државом поставити питање адекватности лечења генерала Младића у Хагу. Ми то морамо да урадимо, не зато што је у питању генерал Младић. Држава је у обавези да о сваком свом грађанину брине, без обзира где је он преминуо. Мора се наћи одговори на питања: да ли је дошло до погрешног лечења, да ли је примењен неадекватан протокол. Отвара се доста питања, и то ће сигурно бити један дуг процес који нас очекује. Зато све чињенице, документацију, све то треба добро спремити, јер право полази од чињеница да бисмо дошли до закључка - навео је он.
Вујић је рекао да је изненађен што породица још увијек није добила медицинску документацију о лијечењу генерала, додајући да се судија који је задужен за истрагу о смрти Младића, још увијек није огласио.
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