У првом плану: Ранко Шкрбић

Извор:
АТВ
„У првом плану” овог уторка је Ранко Шкрбић, вршилац дужности ректора Универзитета у Бањој Луци.
Говориће о стању на Универзитету у Бањој Луци, квалитету образовања, положају студената, одласку младих, новцу и улагањима у науку, сарадњи са привредом и плановима за развој Универзитета.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' вечерас у 20 часова и 10 минута.
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