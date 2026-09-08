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У првом плану: Ранко Шкрбић

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Извор:

АТВ

08.09.2026 12:05
У првом плану: Ранко Шкрбић
Фото: атв

„У првом плану” овог уторка је Ранко Шкрбић, вршилац дужности ректора Универзитета у Бањој Луци.

Говориће о стању на Универзитету у Бањој Луци, квалитету образовања, положају студената, одласку младих, новцу и улагањима у науку, сарадњи са привредом и плановима за развој Универзитета.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' вечерас у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Ранко Шкрбић

УНИБЛ

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