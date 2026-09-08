Почео састанак Додика и патријарха Теофила Трећег

Аутор:АТВ редакција
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Састанак предсједника Милорада Додика и јерусалимског патријарха Теофила Трећег почео је у Јерусалиму.
Састанак се одржава у Патријаршији у Јерусалиму.
На састанку Додика и јерусалимског патријарха Теофила Трећег биће ријечи о посебним историјским везама са српским народом, актуелним глобалним приликама и ситуацији на Блиском истоку, као и о значају Цркве.
Додик ће у Јерусалиму присуствовати и обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса.
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, налази се и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић, преноси Срна.
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