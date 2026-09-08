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Почео састанак Додика и патријарха Теофила Трећег

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08.09.2026 10:56

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Додик и Теофил Трећи састанак Јерусалим
Фото: ATV

Састанак предсједника Милорада Додика и јерусалимског патријарха Теофила Трећег почео је у Јерусалиму.

Састанак се одржава у Патријаршији у Јерусалиму.

На састанку Додика и јерусалимског патријарха Теофила Трећег биће ријечи о посебним историјским везама са српским народом, актуелним глобалним приликама и ситуацији на Блиском истоку, као и о значају Цркве.

Додик ће у Јерусалиму присуствовати и обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса.

Додик Теофил Трећи посјета
Додик Теофил Трећи посјета
ATV

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, налази се и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

патријарх Теофил Трећи

Израел

Република Српска

Састанак

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