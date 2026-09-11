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Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

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11.09.2026 17:59

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Zdravlje
Фото: Pixabay

Интернет су преплавили аватари креирани помоћу вјештачке интелигенције који носе бијеле мантиле, користе стручне термине и дијеле медицинске савјете. Љекари упозоравају да последице могу бити фаталне.

Иако ови снимци некима не дјелују увјерљиво, њихова главна циљна публика су старији и болесни људи који се са вјештачком интелигенцијом не сусрећу свакодневно.

"Поготово код старијих особа можемо примијетити да више не могу разлучити шта је стварно, а шта лажно. Врло често ће вам показати неки видео на интернету и питати да ли је то могуће", објашњава Давид Дукић са Завода за електронику, микроелектронику, рачунарске и интелигентне системе ФЕР-а.

Опасне посљедице по здравље

Љекар породичне медицине Драган Солдо упозорава да овакв садржај може имати изузетно опасне посљедице:

"Људи због гледања оваквог садржаја могу престати да слушају љекара, могу престати да узимају своје лијекове или да мјере шећер, мислећи да су се излијечили. Дијабетичар због неузимања терапије може остати без ноге или чак ослијепити."

С овом оцјеном сагласна је и Јасенка Маркељевић из Хрватског љекарског збора, која истиче да пацијенти без одговарајућег медицинског образовања прихватају оно што им у том тренутку одговара, несвјесни да то може озбиљно да им штети.

Профитабилна превара у пар кликова

Лажни љекари користе симболе попут бијелих мантила како би стекли легитимитет и вјеродостојност. За прављење оваквих видео-снимака потребни су само приступ интернету и неколико бесплатних програма, што значи да једна особа у теорији може да води на десетине или чак стотине таквих канала.

Док творци ових дезинформација скупљају милијарде прегледа и остварују профит, стручњаци апелују на грађане да савјете са мрежа узимају са великом резервом и да се увијек консултују са стварним медицинским особљем, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лажни љекари интернет

Медицинске дезинформације

превара

Интернет превара

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