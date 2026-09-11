Возило са рекламом ПСС-а паркиран уз Храм Христа Спаситеља: Шта кажу Бањалучани?

Аутор:АТВ редакција
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Предизборна реклама на вратима, а паркинг тик уз Храм Христа Спаситеља у Бањалуци. Бијели пикап са именом Горана Бундала и обиљежјима Покрета Сигурна Српска јутрос је у центру Бањалуке привукао пажњу пролазника, али због мјеста на којем је остављен.
Фотографије које је читалац доставио БЛ порталу приказују возило на поплочаном простору унутар ограде око храма, непосредно уз црквени објекат. На вратима су јасно видљиви Бундалово име, фотографија и ознаке ПСС-а, странке коју предводи градоначелник Драшко Станивуковић.
Према ријечима читаоца, пролазници су се ишчуђавали и коментарисали гдје је возило паркирано. Призор је и њега подстакао да реагује, уз дозу ироније.
„Каква је порука овог политичара, шта да помислим. Са вјером у Бога и Горана Бундала, ево да се мало и нашалим“, написао је читалац који је фотографије послао БЛ порталу.
Док возачи по центру Бањалуке свакодневно траже слободно паркинг мјесто, возило са предизборном рекламом освануло је баш уз храм. Мјесто за страначку промоцију тешко је могло бити упадљивије, али пажња коју је изазвало очигледно није била праћена одобравањем читаоца који нам се јавио.
Ко је возило довезао и због чега је остављено на овом мјесту, за сада није познато. Ипак, остаје питање мјере и односа према простору око храма. У кампањи се поруке не шаљу само са плаката. Понеку пошаље и избор паркинга.
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