У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

Аутор:АТВ редакција
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Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен у понедјељак, 14. септембра, у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије.
Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова, саопштено је из Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске.
Из Министарства су позвали грађане, представнике градова и општина, институције и организације да се придруже обиљежавању празника и истакну заставу Републике Српске и српску националну заставу на својим домовима, институцијама и другим прикладним мјестима.
Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе заједнички се обиљежава у Републици Српској и Србији у знак сјећања на дан пробоја Солунског фронта у Првом свјетском рату, преноси Срна.
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