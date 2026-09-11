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У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

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11.09.2026 13:28

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У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен у понедјељак, 14. септембра, у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије.

Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова, саопштено је из Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске.

Из Министарства су позвали грађане, представнике градова и општина, институције и организације да се придруже обиљежавању празника и истакну заставу Републике Српске и српску националну заставу на својим домовима, институцијама и другим прикладним мјестима.

Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе заједнички се обиљежава у Републици Српској и Србији у знак сјећања на дан пробоја Солунског фронта у Првом свјетском рату, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Бања Лука

Република Српска

Србија

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