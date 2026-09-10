У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

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Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Републике Српске у Бањалуци данас је служен парастос, положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања Дана ратних војних инвалида Републике Српске.
Парастос су служили свештеници Епархије бањалучке.
Вијенце су положили делегација Савеза ратних војних инвалида Републике Српске, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, те делегација града Бањалука.
Цвијеће су положиле делегације 11 општинских удружења ратних војних инвалида, Батаљона војне полиције Првог крајишког корпуса ВРС, Посебне јединице полиције МУП-а Републике Српске, Удружења цивилних жртава рата, Другог батаљона војне полиције Другог Крајишког корпуса ВРС, Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Руже су положиле и делегације Удружења 53. Граничног батаљона Кошаре из Србије, Удружења ветерана посебних јединица полиције из Србије, Академије Видовданских српских витезова из Србије, гардисти генерала Ратка Младића, породице погинулих и несталих града Бањалука, СУБНОР-а и УДАС-а.
Свечани дио обиљежавања биће одржан у бањалучком ресторану "Студенац".
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