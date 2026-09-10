Logo

У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
10.09.2026 12:44

Коментари:

0
Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Републике Српске у Бањалуци данас је служен парастос, положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања Дана ратних војних инвалида Републике Српске.
Фото: ATV

Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Републике Српске у Бањалуци данас је служен парастос, положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања Дана ратних војних инвалида Републике Српске.

Парастос су служили свештеници Епархије бањалучке.

Вијенце су положили делегација Савеза ратних војних инвалида Републике Српске, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић, те делегација града Бањалука.

Цвијеће су положиле делегације 11 општинских удружења ратних војних инвалида, Батаљона војне полиције Првог крајишког корпуса ВРС, Посебне јединице полиције МУП-а Републике Српске, Удружења цивилних жртава рата, Другог батаљона војне полиције Другог Крајишког корпуса ВРС, Удружења жена жртава рата Републике Српске.

Дан ратних војних инвалида
Дан ратних војних инвалида
ATV

Руже су положиле и делегације Удружења 53. Граничног батаљона Кошаре из Србије, Удружења ветерана посебних јединица полиције из Србије, Академије Видовданских српских витезова из Србије, гардисти генерала Ратка Младића, породице погинулих и несталих града Бањалука, СУБНОР-а и УДАС-а.

Свечани дио обиљежавања биће одржан у бањалучком ресторану "Студенац".

Подијели:

Тагови :

Дан ратних војних инвалида

Бања Лука

Централно спомен-обиљежје ВРС

војска

Парастос

Коментари (0)

Више из рубрике

Регионални самит трговине други пут у Бањалуци у Банском двору

Бања Лука

Бански двор поново домаћин 2. Регионалног самита трговине

4 ч

0
Стање са пожаром у Горњој Пискавици је стабилно, рекао је предсједник МЗ Горња Пискавица Горан Кнежевић.

Бања Лука

Кнежевић: Стање са пожаром у Горњој Пискавици стабилно

7 ч

0
Пожару Пискавици.

Бања Лука

Киша донијела олакшање на пожаришту у Пискавици

19 ч

0
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Бања Лука

Зељковић за АТВ: Станивуковић град претворио у маркетинг, а изгубио листу приоритета

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

01

Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу

15

56

Спремите се: Објављена прогноза до самог краја септембра

15

55

Додик: Неће Хелез да говори Србима шта смију, а шта не

15

53

Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

15

50

Кошарац позвао сарајевску "тројку": Смирите доживљај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима