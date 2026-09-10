Бански двор поново домаћин 2. Регионалног самита трговине

Аутор:АТВ редакција
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Након првог издања које је окупило 500 учесника, највећи регионални скуп посвећен трговини враћа се у Бањалуку са ширим програмом и вишим стандардом организације
Други Регионални самит трговине биће одржан 28. и 29. октобра 2026. године у великој сали Културног центра Бански двор у Бањалуци. Манифестацију организује Удружење грађана „Самит“ из Бањалуке.
Два дана, једна сала и сектор који ријетко сједа за исти сто. Самит окупља представнике водећих трговинских ланаца, произвођача, дистрибутера, e-commerce платформи, привредних комора, институција и медија из региона. Ријеч је о актерима који свакодневно послују једни с другима, а ријетко имају прилику да разговарају изван преговарачког стола.
Трговина се данас мијења брже него што се о њој стигне разговарати. Навике потрошача, дигитални канали продаје, притисак на марже, ланци снабдијевања и очекивања тржишта помјерају се из године у годину, а одлуке које се доносе у једној компанији одражавају се на цијели ланац. Самит је настао из увјерења да одговоре на те промјене нико не проналази сам.
Прво издање, одржано претходне године у Бањалуци, окупило је 500 учесника и показало да је простор за такав разговор био празан дуже него што се претпостављало. Дискусије су се настављале и након званичног дијела програма, а контакти остварени током два дана преточили су се у конкретну пословну сарадњу. Оно што је замишљено као иницијатива, добило је публику, тон и континуитет.
Друго издање гради се на том темељу. Програм је шири, листа учесника и говорника дужа, а организациони стандард подигнут на ниво који Самит позиционира као годишњу регионалну адресу за сектор трговине. Акценат остаје на садржају: на темама које се отварају искрено, на искуствима која се дијеле без уљепшавања и на сусретима због којих се на овакве скупове и долази.
Домаћин Самита поново је Бански двор, једна од најпрепознатљивијих адреса Бањалуке и простор који манифестацији даје одговарајући оквир.
Детаљи програма, теме панела и имена говорника биће објављени накнадно.
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