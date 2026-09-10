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Кнежевић: Стање са пожаром у Горњој Пискавици стабилно

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10.09.2026 08:14

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Стање са пожаром у Горњој Пискавици је стабилно, рекао је предсједник МЗ Горња Пискавица Горан Кнежевић.
Фото: RTRS

Стање са пожаром у Горњој Пискавици је стабилно, рекао је предсједник МЗ Горња Пискавица Горан Кнежевић.

Истакао је да стање није алармантно.

"Гори на појединим дијеловима. Овдје је пало мало кише и има вјетра. Надамо се да вјетар неће погоршати стање", рекао је Кнежевић за РТРС

Навео је да су куће одбрањене и да је то најважније.

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Тагови :

Горња Пискавица

пожар

ватра

шумски пожар

Ватрогасци

Бања Лука

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