Кнежевић: Стање са пожаром у Горњој Пискавици стабилно

Аутор:АТВ редакција
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Стање са пожаром у Горњој Пискавици је стабилно, рекао је предсједник МЗ Горња Пискавица Горан Кнежевић.
Истакао је да стање није алармантно.
"Гори на појединим дијеловима. Овдје је пало мало кише и има вјетра. Надамо се да вјетар неће погоршати стање", рекао је Кнежевић за РТРС
Навео је да су куће одбрањене и да је то најважније.
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