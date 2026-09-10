Удес на путу Бањалука-Мркоњић Град: Обустављен саобраћај

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У раним јутарњим часовима дошло је до саобраћајне несреће на магистралном путу Бањалука-Мркоњић Град у мјесту Бочас.
"Због саобраћајне незгоде, у прекиду је одвијање саобраћаја на магистралном путу Бања Лука-Мркоњић Град, дионица Крупа на Врбасу-Бочац, код мале централе у мјесту Бочац. Полицијски увиђај је у току", наводи АМС РС.
Према посљедњим информацијама чланова једне Вибер групе, саобраћај је пуштен, али се саобраћа само десном траком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
21 ч2
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
44
12
40
12
34
12
28
Тренутно на програму