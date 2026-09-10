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Удес на путу Бањалука-Мркоњић Град: Обустављен саобраћај

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10.09.2026 09:13

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

У раним јутарњим часовима дошло је до саобраћајне несреће на магистралном путу Бањалука-Мркоњић Град у мјесту Бочас.

"Због саобраћајне незгоде, у прекиду је одвијање саобраћаја на магистралном путу Бања Лука-Мркоњић Град, дионица Крупа на Врбасу-Бочац, код мале централе у мјесту Бочац. Полицијски увиђај је у току", наводи АМС РС.

Према посљедњим информацијама чланова једне Вибер групе, саобраћај је пуштен, али се саобраћа само десном траком.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Мркоњић Град

Бочац

Саобраћајна несрећа

обустављен саобраћај

АМС РС

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