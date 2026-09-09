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Страдао млади рукометаш: Марко (16) кренуо бициклом на наставу, али није стигао до учионице

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09.09.2026 10:45

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Страдао млади рукометаш: Марко (16) кренуо бициклом на наставу, али није стигао до учионице
Фото: Друштвене мреже

Туга, жалост и невјерица завладале су Љубушким након трагичне саобраћајне несреће у којој је живот изгубио 16-годишњи Марко Грбавац. Од младог рукометаша Марка се опраштају пријатељи, школски другари, професори, саиграчи и спортски колективи.

Страдао у јутарњим часовима

Младић је страдао у јутарњим сатима у непосредној близини Средње струковне школе „Руђер Бошковић“, док је бициклом ишао на наставу.

Трагедија се догодила око седам часова, свега неколико метара од школске ограде. Марко је кренуо у школу, у други разред машинског смјера – мехатроника, али до учионице није стигао.

Полиција ФБиХ

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На мјесто несреће журно је стигао тим Хитне медицинске помоћи Дома здравља Љубушки. Предузет је поступак реанимације, али су повреде, нажалост, биле претешке и младићу није било могуће помоћи, пише ljportal.com.

Огласила се и полиција

Из Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона наводе да су у несрећи учествовали М. М. (24) из Љубушког с возилом марке „мерцедес“ и 16-годишњак из Љубушког с бициклом.

Увиђај саобраћајне несреће извршили су полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Љубушки, уз присуство и надзор дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва ЗХК.

М. М. је лишен слободе због основа сумње да је починио кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Настава обустављена

Трагедија је дубоко потресла ученике и раднике Средње струковне школе „Руђер Бошковић“, али и сусједне Гимназије Љубушки.

Настава је након трагичног догађаја обустављена.

Вијест о смрти 16-годишњака брзо се проширила Љубушким, а посебно је погодила његов Хумац и Шиповачу.

„Био је стварно добар дечко, добрица, нормалан, није био од проблема“ – ријечи су којима га се присјећају они који су га познавали.

Од Марка се емотивном поруком опростила и Екипа с игралишта Луке, подсјетивши на његову ведрину, осмијех и спортске тренутке.

„Заувијек ћемо чувати успомену на тебе, на твоју ведрину, твој осмијех и твоје обране у дресу Шиповаче. Почивао у миру Божјем! Породици изражавамо искрено саучешће“ – поручили су.

Марко је био и члан Рукометне академије „Извиђач“ Љубушки, због чега је његов прерани одлазак погодио и рукометну заједницу.

Из РК „Извиђач Аграм“ упутили су изразе искреног саучешћа његовој породици, пријатељима и свим члановима Рукометне академије „Извиђач“.

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Тагови :

Марко Грбавац

трагедија

несрећа

љубушки

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