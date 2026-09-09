Аутор:АТВ редакција
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Борци групе „Сјевер“ Оружаних снага Руске Федерације настављају да елиминишу украјинске војнике опкољене на сјеверу Харковске области, саопштило је руско Министарство одбране.
Извиђачке беспилотне летјелице пронашле су положаје непријатеља и омогућиле ударним дроновима и артиљерији да неутралишу припаднике Оружаних снага Украјине (ОСУ), наведено је у саопштењу, преноси РИА Новости.
Око 2.000 украјинских војника нашло се у окружењу на сјеверу Харковске области, како је 1. септембра објавио лично руски предсједник Владимир Путин. Према његовим ријечима, овај „казан“ је величине око 460 квадратних километара и у њему се налази 27 насељених мјеста.
Један број припадника 22. одвојене механизоване бригаде ОСУ покушао је у сриједу пробој из окружења код насеља Должанка, јавила је РИА Новости позивајући се на војне изворе.
„Осујећен је покушај четири борбене групе 22. одвојене механизоване бригаде ОСУ да пробију обруч изнутра код Должанке. Током свеобухватне ватрене борбе, уништено је више од половине непријатељске живе силе, а преостали су се вратили на првобитне положаје“, навео је саговорник агенције.
За то вријеме, руска војска напредује на источном дијелу обруча, упркос покушајима ОСУ да то заустави употребом ФПВ дронова.
Руско Министарство одбране је 3. септембра саопштило да су јединице групе „Сјевер“ преузеле контролу над селима Васиљевка, Благоватноје и Должанка у Харковској области.
Елиминација овог обруча омогућиће руској војсци да помјери линију контакта најмање 20 километара од Белгородске области и тиме створи „тампон зону“ ради заштите руског цивилног становништва од напада ОСУ артиљеријом и дроновима, преноси РТ Балкна.
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