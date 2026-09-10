"Тужилаштво БиХ нијемо на мучки злочин над Србима на Црном врху"

Аутор:АТВ редакција
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На Црном врху код Зворника данас су обиљежене 34 године од страдања 11 припадника Војске Републике Српске, полиције и цивила, које су на данашњи дан 1992. године из засједе убили муслимани из Сребренице.
Члан Предсједништва Градске организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Зворник Стака Петровић поручила је да Тужилаштво и Суд БиХ треба да буде срамота што још никога нису осудили, нити подигли оптужницу за свирепо убиство цивила који су се камионима и аутомобилима кретали према Зворнику.
"Муслимани су дјелујући из засједе мучки одузели животе невиним људима који су мирно пролазили не слутећи да им је ово посљедње путовање", рекла је Петровићева.
Она је истакла да српски народ мора памтити своје погинуле војнике, полицајце и цивиле, посебно недужну дјецу којој су зликовци одузели животе.
Предсједник Борачке организације општине Осмаци Раде Јакшић рекао је да муслимански злочин на Црном врху не смије да буде заборављен.
"Све док их не заборавимо и посјећујемо мјеста њиховог страдања, они ће живјети са нама", додао је Јакшић.
Замјеник градоначелника Зворника Дарко Стефановић указао је на неправду коју Тужилаштво и Суд БиХ чине према српским жртвама и њиховим породицама.
"Невиних 11 људи је страдало на Црном врху, углавном цивила, а правосудне установе у БиХ не предузимају апсолутно ништа, као да из засједе нису убијени ненаоружани путници", рекао је Стефановић.
Он је поручио да ће се на овом мјесту окупљати српски народ, потомци убијених и представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и указивати на неправду према жртвама и њиховим породицама.
Парастос на Црном врху је служило мјесно свештенство, а вијенце су положиле породице убијених, представници борачких и организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Зворника, Осмака и Братунца, Полицијске управе Зворник, Трећег пјешадијског пука Република Српска, те града Зворника и општине Осмаци.
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