Вулић: Суспензије споразума Српске и Србије неће бити

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да група посланика из Федерације БиХ наставља да злоупотребљава овај дом за слање писама на више адреса са антидејтонским и неуставним иницијативама и поручила да суспензије споразума између Републике Српске и Србије неће бити.
"Привремене суспензије неће бити - поручујем као изабрани посланик са територије Републике Српске зато што се о истом пита Република Српска и Република Србија, а не ви", поручила је Вулићева посланицима из ФБиХ који су упутили на више од 800 адреса у Европи, САД, Великој Британији иницијативу за хитно преиспитивање и привремену суспензију Споразума о успостављању специјалних и паралелних односа између Србије и Републике Српске.
Она је подсјетила да су Општи оквирни споразум за мир са анексима потписале стране и да су специјални паралелни односни дејтонска и уставна категорија.
"Нисмо се петљали да ли ће Федерација успостављати исте односе са сусједним државама, а с обзиром на то колико сте уништили међународне односне лажно се представљајући у доста случајева као БиХ, можда ће вам то једино и преостати", истакла је Вулићева.
Она је навела да је све више и више доказа колико у ФБиХ никада нису искрено прихватили спровођење Дејтонског споразума, али и да је њихових саговорника све мање.
Вулићева је указала да је Република Српска савезник у борби против глобализма, исламског тероризма и радикализма и других облика политичког тероризма и да се води миром, помирењем и хришћанским вриједностима и принципима на којима је заснован Дејтонски споразум.
"Схватам - нема вам више /Мајкла/ Марфија и /Криситјана/ Шмита, паника је очигледна и ово што шаљете није писмо него вапај за помоћ у предизборној кампањи и признање да не знате и нећете да о односима у БиХ и региону разговарате са домаћим актерима", поручила је Вулићева.
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