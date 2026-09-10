Овај српски филм је кандидат за Оскара

Аутор:АТВ редакција
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Филм "Излет" редитеља Ненада Павловића, у продукцији Дигимедиа из Београда, изабран је за српског кандидата за 99. доделу награде Америчке академије филмске уметности и науке, Оскар, у категорији за најбољи међународни филм 2026. године, саопштили су продуценти.
Одлуку је једногласно донијела Селекциона комисија за избор српског кандидата за награду Оскар.
"Излет" ће тако представљати Србију у оскаровској трци за 99. доделу награда Америчке академије филмске уметности и науке, која ће бити одржана 14. марта 2027. године у Долби театру у Холивуду.
Номинације за 99. Оскара биће објављене 21. јануара 2027. године.
Филм је базиран на истоименом роману чувеног сликара, филмског редитеља и књижевника Миће Поповића из 1957. године.
Ауторска намера филма јесте да филмским језиком евоцира кључне епохе српске уметности – књижевни Зенитизам, ликовну Медиалу и Црни талас у домаћем филму, као и ствараоце који су их обележили: Мићу Поповића и Живојина Павловића.
Јединствен ауторски и лични допринос дају и њихови синови: сценариста Јован Поповић и редитељ Ненад Павловић. После трилера "Траг дивљачи" (2022), ово је Ненаду Павловићу други дугометражни пројекат.
У "Излету" млади умјетник по имену Тома полази на авантуристичко путовање низ реку, бежећи од тоталитарног друштва и личне трагедије која је погодила његову породицу. Током те мистичне одисеје, Тома се суочава са бројним тешкоћама и изазовима које мора да превазиђе.
Глумачку поделу филма чине Стефан Вукић, Јово Максић, Ненад Хераковић, Радослав Рале Миленковић, Денис Мурић, Радоје Чупић, Милена Павловић, Милена Радуловић, Милица Трифуновић, Марија Опсеница, Елизабета Ђоревска, Антонио Сцарпа, Драган Бјелогрлић и Предраг Мики Манојловић.
Занимљиво је и да је након 20-огодишње паузе ово једна од првих филмских улога Саше Алија.
(телеграф)
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