Ко је нови Џејмс Бонд: Одлука већ донесена?

Аутор:АТВ редакција
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Одлука о новом Џејмс Бонду већ је донесена, тврди глумац Гери Олдман.
Иако име још није званично објављено, Олдман каже да је ужи круг кандидата био потврђен и да је избор завршен.
Након вишемјесечних нагађања у којима су се спомињала имена попут Џејкоба Елордија, Калума Тарнера, Хариса Дикинсона и Аарона Таyлор-Џонсона, чини се да је потрага за насљедником Даниела Креига готова.
Олдман је у разговору за канадски Глобал открио како се надао да ће улогу агента 007 добити Џек Ловдин, његов колега из серије "Слов Хорсез". Тиме је потврдио да је и Ловдин био један од озбиљних кандидата.
- Наводно је на ужем списку. Сазнат ћемо ускоро, зар не? Јер су га већ изабрали. Донијели су одлуку, само је још нису објавили. Зато навијам за Џека - рекао је Олдман.
Глумац није појаснио је ли тиме открио да је управо Ловден добио улогу или је она припала неком другом глумцу који је био на аудицији студија Амазон МГМ.
Ко год да је изабран, морао је задовољити специфичне критерије кастинг директорице Нине Голд. Она је за Деадлајн изјавила да глумац који ће утјеловити Бонда мора "зрачити сексепилом".
Своје виђење изнијела је и Деби МКВилиамс, која је бирала глумце за посљедња три филма о Бонду.
МКВилиамс жели да улога припадне "потпуном изненађењу" и сматра да је кључно да Бонд остане "потпуна енигма". Изричито је одбацила могућност да улогу добије неко од глумаца о којима се тренутно нагађа.
- Не желим видјети никога од њих у улози Џејмса Бонда - изјавила је.
За Д Индепендент додатно је појаснила своју визију.
- Желимо знати што мање о њима приватно, јер је то суштина шпијуна. Не морамо знати гдје купују, ко су им родитељи или гдје живе. Никада га не желимо видјети у кућном окружењу - објаснила је МКВилијамс.
- Кључни елемент приче је његов посао. Он има дозволу за убијање и морамо вјеровати да је способан то учинити. Ако публика у то не повјерује, изгубили сте је.
Осврнула се и на претходне глумце попут Тимотија Далтона, Пирса Броснана и Даниела Крејга.
- Тимоти и Пирс нису били нарочито познати када су добили улогу. Даниел је имао каријеру у независним филмовима и прилично буран љубавни живот, али није био глобално познато име, што нам је много помогло", рекла је и поновила да за наредни филм жели "некога ко се појавио ниоткуда, пише Аваз
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