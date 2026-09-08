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У Српској рођено 16 беба

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08.09.2026 07:48

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, 10 дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - пет, потом у Бијељини четири, у Добоју, Градишци и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику једна.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и три дјечака, у Бијељини три дјевојчице и дјечак, у Добоју и Градишци по једна дјевојчица и један дјечак, Источном Сарајеву двије дјевојчице, а у Зворнику једна.

У породилиштима у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

мајка

Породиља

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