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Почиње исплата увећаних пензија у Српској

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08.09.2026 07:01

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Новац
Фото: ATV

У Републици Српској ће данас, 08. септембра, почети исплата увећане августовске пензије, саопштило је Министарство финансија.

"Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра, 08.09.2026. године бити исплаћене увећане августовске пензије у Републици Српској, за које је у Буџету Републике Српске обезбијеђено укупно 187.000.000 КМ, што је за 7.000.000 више у односу на претходни мјесец.

Износ појединачних пензија повећан је за 3.55% на основу Одлуке Владе Републике Српске о ванредном усклађивању. Ово је друго повећање пензија у 2026. години, јер су редовним усклађивањем пензије за јануар повећане за 6,25%. Тиме су пензије на годишњем нивоу укупно веће за 10% у односу на претходну годину", наводе из Министарства и додају:

"Влада Републике Српске своју опредијељеност за континуирану подршку пензионерима исказује, не само редовним усклађивањима пензија, него и осталим видовима подршке. Тако је у августу на основу стања економских кретања и анализе буџета пензионерима у Републици Српској исплаћена једнократна помоћ како би се побољшао њихов материјални положај."

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Тагови :

Исплата пензија

Исплата

Министарство финансија

Влада Републике Српске

Пензионери

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