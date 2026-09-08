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У Бањалуци Међународни симпозијум о вјештачкој интелигенцији

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08.09.2026 07:59

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Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.
Фото: Pixabay/BrianPenny

Међународни симпозијум "Вјештачка интелигенција - изазови и пријетње у сајбер заштити" биће одржан данас у Бањалуци, најављено је из бањалучког Универзитета.

Скуп ће окупити истакнуте стручњаке и истраживаче из области вјештачке интелигенције и сајбер заштите из земље, региона и свијета.

Симпозијуму, који ће бити одржан у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске, присуствоваће и вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић. Изјаве за новинаре су у 10.00 часова.

Скуп организују Универзитет у Бањалуци, Академија наука и умјетности Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, преноси Срна

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Тагови :

Бања Лука

Вјештачка интелигенција

симпозијум у Бањалуци

Сајбер пријетња

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