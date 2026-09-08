У Бањалуци Међународни симпозијум о вјештачкој интелигенцији

Аутор:АТВ редакција
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Међународни симпозијум "Вјештачка интелигенција - изазови и пријетње у сајбер заштити" биће одржан данас у Бањалуци, најављено је из бањалучког Универзитета.
Скуп ће окупити истакнуте стручњаке и истраживаче из области вјештачке интелигенције и сајбер заштите из земље, региона и свијета.
Симпозијуму, који ће бити одржан у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске, присуствоваће и вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић. Изјаве за новинаре су у 10.00 часова.
Скуп организују Универзитет у Бањалуци, Академија наука и умјетности Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, преноси Срна
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