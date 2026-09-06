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Служен помен у бањалучким мјесним заједницама Кола, Голеши, Карановац

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06.09.2026 15:05

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У бањалучкој мјесној заједници Кола данас је служен помен за 33 погинула борца Војске Републике Српске /ВРС/, те у мјесној заједници Голеши за 15 погинулих бораца са тог подручја.
Фото: Srna

У бањалучкој мјесној заједници Кола данас је служен помен за 33 погинула борца Војске Републике Српске, те у мјесној заједници Голеши за 15 погинулих бораца са тог подручја.

Предсједник Предсједништва Борачке организације града Бањалука Горан Рогић позвао је на јединство српског народа како би сачували отаџбину - Републику Српску за чије стварање су дате огромне жртве.

"Српски народ мора памтити шта нам се десило 1991. године, како нам се не би поновила историја. Морамо гајити културу сјећања на наше погинуле борце, на нашу борбу која је имала за циљ да сачувамо своја огњишта и да живимо своји на своме", рекао је Рогић Срни.

На почетку помена свим погинулим борцима Војске Републике Српске, као и недавно преминулом команданту ВРС генералу Ратку Младићу одана је дужна пошта минутом молитвене тишине.

Парастосима је присуствовао велики број породица погинулих бораца, представници Борачке организације, представници града Бањалука, СУБНОР-а, представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, те бројни грађани.

У бањалучкој мјесној заједници Карановац јуче је служен помен за 39 погинулих бораца ВРС са тога подручја, преноси Срна.

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Тагови :

Бања Лука

Карановац

споменик

Војска Републике Српске

погинули борци

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