Срушила се зграда у Њу Делхију, једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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Најмање једна особа је погинула, а неколико је остало затрпано када се срушила зграда у Њу Делхију, саопштили су званичници.
Петоспратна зграда, у којој се налазио хостел за дјечаке, срушила се у густо насељеној области Сатја Никетан, у близини кампуса Универзитета у Њу Делхију.
Власти нису прецизирале колико је људи остало затрпано, али је новинска агенција ПТИ извијестила да десетине људи живе у згради.
Званичници су саопштили да су најмање двије особе хоспитализоване у критичном стању.
Посланик Анил Шарма изјавио је да је неколико људи спасено и да неколико затрпаних позива телефоном у помоћ, те да су спасиоци у контакту с њима.
Полиција, ватрогасци и екипе агенције за реаговање на катастрофе тренутно претражују рушевине.
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