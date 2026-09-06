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Срушила се зграда у Њу Делхију, једна особа погинула

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06.09.2026 15:56

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Болничар стоји у приправности са носилима у близини срушене зграде у Њу Делхију, Индија, у недјељу, 6. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/ Vipin

Најмање једна особа је погинула, а неколико је остало затрпано када се срушила зграда у Њу Делхију, саопштили су званичници.

Петоспратна зграда, у којој се налазио хостел за дјечаке, срушила се у густо насељеној области Сатја Никетан, у близини кампуса Универзитета у Њу Делхију.

Власти нису прецизирале колико је људи остало затрпано, али је новинска агенција ПТИ извијестила да десетине људи живе у згради.

Званичници су саопштили да су најмање двије особе хоспитализоване у критичном стању.

Посланик Анил Шарма изјавио је да је неколико људи спасено и да неколико затрпаних позива телефоном у помоћ, те да су спасиоци у контакту с њима.

Полиција, ватрогасци и екипе агенције за реаговање на катастрофе тренутно претражују рушевине.

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Тагови :

Индија

Њу Делхи

срушена зграда

срушила се зграда

погинула особа

спасавање

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