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Инфантино иде на поновне изборе, УЕФА тражи противника

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06.09.2026 15:21

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Инфантино иде на поновне изборе, УЕФА тражи противника
Фото: Tanjug/AP/Matias Delacroix

Предсједник ФИФА-е Ђани Инфантино поново ће се кандидовати за поновни избор у марту, потврдило је владајуће тијело свјетског фудбала. Питање је само, ко ће му бити конкуренција у овом моменту.

У посљедње вријеме букти рат у фудбалу, многи не подржавају управо Ђанија Инфантина, који је стигао на функцију 2016. године. Имао је план да прода удео у Фифиним такмичењима приватним инвестиционим фирмама, па се зато и нашао на удару.

Тај уносан план је изазвао негодовање широм свијета, а УЕФА је запријетила бојкотом свих ФИФА такмичења, па чак и Свјетског првенства.

- Предсједник ФИФА-е је у априлу објавио да ће се кандидовати за поновни избор 2027. године. Наравно, ништа се није промијенило. Господин Инфантино ће се кандидовати за реизбор - стоји у саопштењу овог тијела.

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Ово је иначе први пут да је ФИФА потврдила да ће се он борити за четврти мандат, откако је избио скандал послије Свјетског првенства које је одржано ове године. ФИФА је оптужила УЕФА за "кампању блаћења против ње и њеног руководства", као одговор на правни изазов у вези са Инфантиновим планом.

Прошле недјеље је УЕФА поднијела правне поднеске у САД, гдје траже увид у доказе и документе ФИФА-е, уз упозорење да би могли поднијети и кривичну пријаву у Швајцарској. Из BBC-ja кажу и да је УЕФА увјерена да се може пронаћи кандидат који би изашао на црту Инфантину, док му је потребна подршка 106 од укупно 211 чланица ФИФА.

(Телеграф)

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Тагови :

Ђани Инфантино

ФИФА

избори

Фудбал

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