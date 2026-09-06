"Имате 3 минуте да одете": Објављени снимци, погледајте како Американци уништавају иранске танкере

Аутор:АТВ редакција
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Америчке снаге су у суботу напале три иранска танкера за нафту, укључујући два у близини иранске обале и један код острва Харг, дубоко у западном дијелу Персијског залива, отприлике 500 километара сјеверозападно од Хормуза, неколико дана након сличних напада на два танкера НИТЦ-а код Јаска.
Централна команда САД саопштила је да је „трајно онеспособила“ М/Т Дауни код острва Харг и М/Т Старк 1 у близини Јаска, након што је Корпус исламске револуционарне гарде испалио балистичке ракете према америчком носачу авиона и разарачу са навођеним ракетама. Амерички ратни бродови избјегли су нападе и америчко особље није повријеђено, саопштио је ЦЕНТКОМ.
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ИРГЦ: Гађали смо балистичким ракетама амерички носач авиона и разарач
Трећи танкер, ненатоварени М/Т Кајло, такође познат као Ноксен, уништен је у Оманском заливу након што је његовој посади наређено да напусти брод, наводи се у саопштењу ЦЕНТКОМ-а. Тасним, новинска агенција повезана са ИРГЦ-ом, извијестила је да је америчка војска у суботу ујутро погодила ирански танкер за нафту у близини острва Харг, наводећи да није било жртава. Позивајући се на репортера иранске државне телевизије у Јаску, Тасним је такође извијестио о америчким нападима на два танкера у водама у близини града и рекао да је један од њих превозио нафту.
Ексклузивни видео који је добио „Иран интернешенел“ снимљен је током упозорења које је америчка војска упутила танкеру Старк 1 непосредно прије него што је погођен. Снимак, направљен на оближњем пловилу, биљежи три поруке преко ВХФ радија.
„Моторни танкер СТАРК 1, овдје војни авион Сједињених Држава. Спремам се да пуцам на вашу крму. Имате три минута да склоните посаду са крме вашег брода. Пријем“, каже амерички глас у првом упозорењу. Друго упозорење смањује рок на један минут. У посљедњој поруци, авион каже: „Ово је било ваше посљедње упозорење... уђите у своје чамце за спасавање и одмах напустите брод.“
Између преноса, чланови посаде могу се чути како говоре на персијском и урду језику. Један пита да ли су капетан и његов замјеник на својим мјестима, а речено му је да капетан још спава.
„ТанкерТракерс“ је саопштио да је Старк 1 уништен код Кух Мобарака у близини Јаска, након што је неколико дана раније утоварио сирову нафту на нафтном и гасном терминалу Јаск. ЦЕНТКОМ је суботњу операцију приказао као директну одмазду, а не као рутинско спровођење америчке поморске блокаде.
„Нека порука ИРГЦ-у буде јасна: Ако пуцате на два наша брода, ми ћемо наметнути још већу економску цијену – уништићемо три ваша“, рекао је командант ЦЕНТКОМ-а, адмирал Бред Купер. „Нећемо оклијевати да бранимо америчке снаге и, ако буде потребно, уништимо ограничену и изложену иранску нафтну флоту.“
Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026
Иранско министарство спољних послова осудило је америчке нападе на иранске танкере за нафту у Персијском и Оманском заливу као незаконите и „ратни злочин“, упозоравајући да ће Вашингтон и његови савезници сносити одговорност за посљедице било каквог наставка напада. Изјава је услиједила након што је амерички министар одбране Пит Хегсет запријетио да ће уништити и потопити иранске танкере за нафту ако Техеран настави да напада бродове америчке морнарице.
Суботњи напад на Дауни помјерио је војну активност много даље на запад. Острво Харг налази се око 25 километара од иранске обале у сјеверном Персијском заливу и отприлике 480 километара сјеверозападно од Хормушког мореуза. Прије рата, око 90 одсто иранског извоза сирове нафте пролазило је кроз острво, што га је чинило главним извозним центром нафте у земљи. Близина Харга је посебно значајна након вишемјесечних америчких пријетњи које су укључивале острво.
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026
Америчке снаге су претходно напале војне циљеве тамо, остављајући нафтна постројења нетакнута, а предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је више пута споменуо могућност заузимања Харга или напада на његову инфраструктуру. Неколико дана прије суботњег напада, Трамп је објавио видео генерисан вјештачком интелигенцијом који приказује експлозије у нафтним постројењима на острву. У то вријеме такав напад се није догодио. Суботњи напад је циљао танкер, а не терминале, резервоаре за складиштење или цјевоводе компаније Харг, али је довео до америчке војне акције у водама непосредно око нафтног чворишта, пише Радио Сарајево.
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